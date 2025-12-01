Oval Ofis'te Venezuela toplantısı! Trump ekibi ile bir araya geliyor
ABD- Venezuela arasında gerilim sürüyor. Donald Trump, Venezuela’ya yönelik yeni adımlar için Oval Ofis’te ulusal güvenlik ekibiyle toplanacak. Toplantıda Rubio, Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine de yer alması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, akşam saatlerinde Oval Ofis'te Venezuela'ya yönelik atılacak adımlara dair bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Trump'ın kabinesinden ve ulusal güvenlik ekibinden kilit isimler toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanı Rubio, Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine, toplantıda hazır bulunacak.