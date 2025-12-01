01 Aralık 2025, Pazartesi
Oval Ofis'te Venezuela toplantısı! Trump ekibi ile bir araya geliyor

Oval Ofis'te Venezuela toplantısı! Trump ekibi ile bir araya geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2025 19:31
Oval Ofis’te Venezuela toplantısı! Trump ekibi ile bir araya geliyor

ABD- Venezuela arasında gerilim sürüyor. Donald Trump, Venezuela’ya yönelik yeni adımlar için Oval Ofis’te ulusal güvenlik ekibiyle toplanacak. Toplantıda Rubio, Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine de yer alması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, akşam saatlerinde Oval Ofis'te Venezuela'ya yönelik atılacak adımlara dair bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Trump'ın kabinesinden ve ulusal güvenlik ekibinden kilit isimler toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanı Rubio, Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine, toplantıda hazır bulunacak.

