01 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri ABD ve Ukrayna arasında müzakere: Rusya ile fiili sınır nereye çizilecek?

ABD ve Ukrayna arasında müzakere: Rusya ile fiili sınır nereye çizilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.12.2025 12:46
ABONE OL
ABD ve Ukrayna arasında müzakere: Rusya ile fiili sınır nereye çizilecek?

ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde yetkililerin, savaş sonrası Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklandığı iddia edildi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan iki Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında dün gerçekleştirilen görüşme, geniş kapsamlı bir toplantının ardından her iki taraftan üçer yetkiliyle devam etti.

Daha sonra Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birebir görüşme gerçekleştirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi arayarak görüşmeler hakkında bilgi verdi.

RUSYA İLE FİİLİ SINIR NEREYE ÇİZİLECEK?

İki Ukraynalı yetkili, beş saatlik görüşmelerin "yoğun" ancak "verimli" geçtiğini belirterek, toplantıdaki neredeyse tek tartışma konusunun sınırların kontrolü olduğunu ve barış anlaşması kapsamında Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklanıldığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililerden biri, toplantı sonrası Axios'a yazdığı mesajda, "Yoğundu ama olumsuz değildi. ABD'nin ciddi çabalarını gerçekten takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mekanize Tugay Basın Servisi tarafından 28 Kasım 2025’te çekilen ve 1 Aralık 2025’te yayımlanan bu fotoğraf, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında Donetsk bölgesindeki ön cephe kasabası Kostyantynivka’da yıkılmış konut binalarını gösteriyor. (AFP)Mekanize Tugay Basın Servisi tarafından 28 Kasım 2025’te çekilen ve 1 Aralık 2025’te yayımlanan bu fotoğraf, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında Donetsk bölgesindeki ön cephe kasabası Kostyantynivka’da yıkılmış konut binalarını gösteriyor. (AFP)

NE OLMUŞTU?

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida'da ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti.

Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Trump: Anlaşmaya varmaya şansımız yüksekTrump: Anlaşmaya varmaya şansımız yüksek TRUMP: ANLAŞMAYA VARMAYA ŞANSIMIZ YÜKSEK
ABD ve Ukraynalı heyetlerden görüşmeABD ve Ukraynalı heyetlerden görüşme ABD VE UKRAYNALI HEYETLERDEN GÖRÜŞME
Ukrayna barış planını kabul etti mi?Ukrayna barış planını kabul etti mi? UKRAYNA BARIŞ PLANINI KABUL ETTİ Mİ?
ABD Ukrayna barış planını nasıl hazırladı?ABD Ukrayna barış planını nasıl hazırladı? ABD UKRAYNA BARIŞ PLANINI NASIL HAZIRLADI?
Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ağır bombardımanRusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ağır bombardıman RUSYA'DAN UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'E AĞIR BOMBARDIMAN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD ve Ukrayna arasında müzakere: Rusya ile fiili sınır nereye çizilecek? ABD ve Ukrayna arasında müzakere: Rusya ile fiili sınır nereye çizilecek? ABD ve Ukrayna arasında müzakere: Rusya ile fiili sınır nereye çizilecek?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör