ABD ve Ukrayna arasında müzakere: Rusya ile fiili sınır nereye çizilecek?

ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan iki Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında dün gerçekleştirilen görüşme, geniş kapsamlı bir toplantının ardından her iki taraftan üçer yetkiliyle devam etti.



Daha sonra Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birebir görüşme gerçekleştirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi arayarak görüşmeler hakkında bilgi verdi.

RUSYA İLE FİİLİ SINIR NEREYE ÇİZİLECEK?



İki Ukraynalı yetkili, beş saatlik görüşmelerin "yoğun" ancak "verimli" geçtiğini belirterek, toplantıdaki neredeyse tek tartışma konusunun sınırların kontrolü olduğunu ve barış anlaşması kapsamında Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklanıldığını ifade etti.



Ukraynalı yetkililerden biri, toplantı sonrası Axios'a yazdığı mesajda, "Yoğundu ama olumsuz değildi. ABD'nin ciddi çabalarını gerçekten takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.