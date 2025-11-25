25 Kasım 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Barış planında dikkat çeken gelişme! Ukrayna kabul etti | Rusya: Kiev çelişkili açıklama yapıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.11.2025 17:50 Güncelleme: 25.11.2025 18:35
Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş devam ederken barış planı ile yaşanan gerilimin sona ermesi bekleniyor. Rusya plana dair net bir tutum sergilemezken ABD medyası Ukrayna'nın barış planını kabul ettiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ukrayna tarafından, ABD'nin Kiev krizinin çözümüne yönelik barış planıyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını belirterek "Bu tür spekülasyonlar hakkında yorum yapma konusunda zorlanıyorum. Elbette diplomatik çözümün tercih edilir olduğu görüşündeyiz." dedi.

ABD medyası Ukrayna barış planını kabul ettiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." dedi.

SALDIRILARIN DURMASI İÇİN PLANDA ANLAŞTI

ABD merkezli CBS News televizyon kanalı, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna hükümetinin Rusya'nın yaklaşık 4 yıldır süren saldırılarını durdurmak için "barış anlaşması" üzerinde anlaştığını belirtti.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

"UKRAYNA KABUL ETTİ"

ABD'li yetkili, "Ukraynalılar barış anlaşmasını kabul etti. Halledilmesi gereken bazı küçük ayrıntılar var, ancak barış anlaşmasını kabul ettiler" ifadelerini kullandı. Haber, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll'un Rus yetkililerle görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de olduğu sırada geldi.

"SÜREÇ HIZLI İLERLİYOR"

Abu Dabi'deki ABD'li bir askeri yetkili de CBS News'e yaptığı açıklamada, Driscoll'un bugün de Rus temsilcilerle saatler süren müzakere gerçekleştirdiğini belirtti. Askeri yetkili, "Çok iyimseriz. Driscoll iyimser. Umarım Ruslardan yakında geri bildirim alırız. Bu süreç hızlı ilerliyor" ifadelerini kullandı. Başka bir kaynak ise Driscoll'un Cenevre'deki verimli müzakerelerin ardından Beyaz Saray'ın 28 maddelik barış planının revize edilmiş hali üzerinde Abu Dabi'de görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN ABD ÇIKIŞI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Fransa-Rusya Diyaloğu" Derneğinin YouTube kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

"ATEŞKES SAĞLANDI AMA SORUNLAR TEMELDEN ÇÖZÜLMEDİ"

ABD Başkanı Trump'ın "8 savaşı bitirdiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Trump'ın, seleflerinin yaptığı gibi savaşları başlatma yerine durdurma yönündeki girişimlerini takdir ediyoruz. Bu savaşlar bir süreliğine donduruldu. Ateşkesler sağlandı. Pakistan ve Afganistan, Kamboçya ve Tayland, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında ateşkes sağlandı ancak bu girişimler, sorunların temel nedenlerini çözmedi." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

"UKRAYNA ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR YAPIYOR"

Lavrov, söz konusu yerlerde ve Gazze'de tekrar sorunların yaşanmaya başlandığına işaret ederek "Kan dökülmesinin derhal durdurulması yönündeki girişimler takdiri hak ediyor. Ancak sorunların uzun vadeli çözülmesi için özenli, sabırlı ve aceleci olmayan girişimlere ihtiyaç var." diye konuştu. Ukrayna tarafından, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış planıyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını belirten Lavrov, "Bu tür spekülasyonlar hakkında yorum yapma konusunda zorlanıyorum. Elbette diplomatik çözümün tercih edilir olduğu görüşündeyiz." dedi.

"İNGİLTERE VE ABD, AVRUPA'YI MANİPÜLE EDİYOR"

Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Lavrov, "Fransa uzun zamandır Rusya'ya dürüst davranmıyor." değerlendirmesini yaptı. Avrupalı siyasetçilerin her zaman Rusya'yı zarara ve Ukrayna'da stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, "Bu siyasetçiler hep savaşa oynadı." dedi. İngiltere ve ABD'nin Avrupa'yı manipüle ettiğini belirten Lavrov, Rusya'nın Avrupa ile müzakere masasına oturmak için acele etmediğini söyledi.

