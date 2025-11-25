25 Kasım 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ağır bombardıman

Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ağır bombardıman

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 06:45 Güncelleme: 25.11.2025 07:53
ABONE OL
Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ağır bombardıman

Ukrayna medyasının salı sabahı bildirdiğine göre, Rusya devam eden barış görüşmelerine rağmen gece boyunca Kiev’e yeni hava saldırıları düzenledi.

Başkent, balistik füzeler ve İHA'larla hedef alındı. The Kyiv Independent dahil birçok medya kuruluşu, çeşitli bölgelerde patlamalar ve elektrik kesintileri yaşandığını, en az altı kişinin yaralandığını aktardı.

Bu fotoğraf, 25 Kasım 2025’te Ukrayna’nın başkenti Kiev semalarında Rus insansız hava araçları ve füzelerine karşı ateş açan Ukrayna hava savunmasını gösteriyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, 25 Kasım sabahının erken saatlerinde hava kuvvetleri ülke genelinde füze alarmı verirken, AFP muhabiri Kiev’de güçlü patlamalar duydu. (Fotoğraf: Sergei Supinsky / AFP)Bu fotoğraf, 25 Kasım 2025’te Ukrayna’nın başkenti Kiev semalarında Rus insansız hava araçları ve füzelerine karşı ateş açan Ukrayna hava savunmasını gösteriyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, 25 Kasım sabahının erken saatlerinde hava kuvvetleri ülke genelinde füze alarmı verirken, AFP muhabiri Kiev’de güçlü patlamalar duydu. (Fotoğraf: Sergei Supinsky / AFP)

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bazı konut binalarının isabet aldığını ve yangın çıktığını söyledi. Ayrıca 22 katlı bir binanın tahliye edildiğini belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartman binasına Rus insansız hava aracı saldırısı düzenlenmesinin ardından bir itfaiyeci olay yerinde çalışıyor. 25 Kasım 2025, Kiev, Ukrayna. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartman binasına Rus insansız hava aracı saldırısı düzenlenmesinin ardından bir itfaiyeci olay yerinde çalışıyor. 25 Kasım 2025, Kiev, Ukrayna. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

The Kyiv Independent'a göre Ukrayna Enerji Bakanlığı saldırıyı ülkenin enerji altyapısını hedef alan "büyük çaplı birleşik bir saldırı" olarak tanımladı. Rus savaş uçaklarının Rusya içindeki üslerden havalanmasının ardından Ukrayna hava kuvvetleri ülke genelinde hava saldırısı alarmı verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, 25 Kasım 2025 sabah erken saatlerde Kiev’de düzenlenen hava saldırısı sırasında insanlar otelin yer altı sığınağında oturuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri ülke genelinde füze uyarısı verirken, AFP muhabirinin aktardığına göre güçlü patlamalar başkent Kiev’i sarstı. (Fotoğraf: Sergei GAPON / AFP)Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, 25 Kasım 2025 sabah erken saatlerde Kiev’de düzenlenen hava saldırısı sırasında insanlar otelin yer altı sığınağında oturuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri ülke genelinde füze uyarısı verirken, AFP muhabirinin aktardığına göre güçlü patlamalar başkent Kiev’i sarstı. (Fotoğraf: Sergei GAPON / AFP)

UFUKTA BARIŞ PLANI VAR MI?

Ukrayna, Şubat 2022'den bu yana Batılı müttefiklerinden aldığı önemli destekle Rusya'nın geniş çaplı başlattığı operasyonuna karşı kendini savunuyor. Kiev ve Rus güçleri karşılıklı olarak şehirleri sık sık gece saatlerinde füze, güdümlü bomba ve İHA saldırılarıyla hedef alıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, 25 Kasım 2025’te Kiev’de düzenlenen hava saldırıları sırasında insanlar bir metro istasyonunda sığınak arıyor. AFP muhabirinin aktardığına göre güçlü patlamalar başkent Kiev’i sarstı ve Hava Kuvvetleri ülke genelinde füze uyarısı yayımladı. (Fotoğraf: Yan Dobronosov / AFP)Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, 25 Kasım 2025’te Kiev’de düzenlenen hava saldırıları sırasında insanlar bir metro istasyonunda sığınak arıyor. AFP muhabirinin aktardığına göre güçlü patlamalar başkent Kiev’i sarstı ve Hava Kuvvetleri ülke genelinde füze uyarısı yayımladı. (Fotoğraf: Yan Dobronosov / AFP)

Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında olası bir barış anlaşmasının çerçevesi üzerine yoğun görüşmeler devam ediyor. Ancak Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı bir uzlaşmanın nasıl şekilleneceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Trump ve Putin Ukrayna’yı bölüştü mü?Trump ve Putin Ukrayna’yı bölüştü mü? TRUMP VE PUTİN UKRAYNA'YI BÖLÜŞTÜ MÜ?
Beyaz Saray’dan barış planı açıklamasıBeyaz Saray’dan barış planı açıklaması BEYAZ SARAY'DAN BARIŞ PLANI AÇIKLAMASI
Trump’tan Ukrayna’da barış açıklaması: Görene kadar inanmayınTrump’tan Ukrayna’da barış açıklaması: Görene kadar inanmayın TRUMP'TAN UKRAYNA'DA BARIŞ AÇIKLAMASI: GÖRENE KADAR İNANMAYIN
Beyaz Saray: Barış taslağı Ukrayna’nın çıkarlarını yansıtıyorBeyaz Saray: Barış taslağı Ukrayna’nın çıkarlarını yansıtıyor BEYAZ SARAY: BARIŞ TASLAĞI UKRAYNA'NIN ÇIKARLARINI YANSITIYOR
G20 Liderler Zirvesi dönüşünde flaş mesajlarG20 Liderler Zirvesi dönüşünde flaş mesajlar G20 LİDERLER ZİRVESİ DÖNÜŞÜNDE FLAŞ MESAJLAR
Trump’ın barış taslağına güncellemeTrump’ın barış taslağına güncelleme TRUMP'IN BARIŞ TASLAĞINA GÜNCELLEME
Rusya Ukrayna’da 3 yerleşim yerini ele geçirdiRusya Ukrayna’da 3 yerleşim yerini ele geçirdi RUSYA UKRAYNA'DA 3 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ağır bombardıman Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ağır bombardıman Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ağır bombardıman
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör