Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ağır bombardıman

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, 25 Kasım 2025’te Kiev’de düzenlenen hava saldırıları sırasında insanlar bir metro istasyonunda sığınak arıyor. AFP muhabirinin aktardığına göre güçlü patlamalar başkent Kiev’i sarstı ve Hava Kuvvetleri ülke genelinde füze uyarısı yayımladı. (Fotoğraf: Yan Dobronosov / AFP)

Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında olası bir barış anlaşmasının çerçevesi üzerine yoğun görüşmeler devam ediyor. Ancak Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı bir uzlaşmanın nasıl şekilleneceği hâlâ belirsizliğini koruyor.