Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ağır bombardıman
Ukrayna medyasının salı sabahı bildirdiğine göre, Rusya devam eden barış görüşmelerine rağmen gece boyunca Kiev’e yeni hava saldırıları düzenledi.
Başkent, balistik füzeler ve İHA'larla hedef alındı. The Kyiv Independent dahil birçok medya kuruluşu, çeşitli bölgelerde patlamalar ve elektrik kesintileri yaşandığını, en az altı kişinin yaralandığını aktardı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bazı konut binalarının isabet aldığını ve yangın çıktığını söyledi. Ayrıca 22 katlı bir binanın tahliye edildiğini belirtti.
UFUKTA BARIŞ PLANI VAR MI?
Ukrayna, Şubat 2022'den bu yana Batılı müttefiklerinden aldığı önemli destekle Rusya'nın geniş çaplı başlattığı operasyonuna karşı kendini savunuyor. Kiev ve Rus güçleri karşılıklı olarak şehirleri sık sık gece saatlerinde füze, güdümlü bomba ve İHA saldırılarıyla hedef alıyor.
Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında olası bir barış anlaşmasının çerçevesi üzerine yoğun görüşmeler devam ediyor. Ancak Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı bir uzlaşmanın nasıl şekilleneceği hâlâ belirsizliğini koruyor.
