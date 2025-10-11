ABD Temsilcisi Witkoff'a "Netanyahu" protestosu! Uzun uzun böyle yuhalandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de varılan anlaşmaya ilişkin Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a da teşekkür eden Witkoff, "Bu ana ulaşmamızda gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ediyoruz." dedi. Witkoff ayrıca Netanyahu'yu övmeye çalıştığı sırada ise hayatının şokunu yaşadı. Witkoff, konuşmasında "Netanyahu" dediği anda meydanı dolduran kalabalık tarafından uzun uzun yuhalandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared'ın yanında açıklamalarda bulundu.
WITKOFF'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Hatırlanacağı üzere Gazze'de ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin diplomatik çabaları belirleyici oldu. Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen temaslar, hem İslam dünyasında hem de uluslararası arenada destek buldu. Ankara'nın insani diplomasi ve diyalog temelli girişimleri, kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla sonuç verdi. Gazze'de varılan anlaşmaya dair konuşan Witkoff, gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ettiklerini bildirdi. Witkoff "Bu ana ulaşmamızda gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ediyoruz." dedi.
WITKOFF'A "NETANYAHU" PROTESTOSU
Witkoff, Netanyahu'yu övmeye çalıştığı sırada ise hayatının şokunu yaşadı. Witkoff, konuşmasında "Netanyahu" dediği anda kalabalık tarafından uzun uzun yuhaladı.
UZUN UZUN YUHALANDI
Görüntülerde de Netanyahu'yu övmeye çalıştığı ancak yuhalamalar nedeniyle düşüncesini bitirmekte zorlandığı görüldü.
