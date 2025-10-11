ABD Temsilcisi Witkoff'a "Netanyahu" protestosu! Uzun uzun böyle yuhalandı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

WITKOFF'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Hatırlanacağı üzere Gazze'de ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin diplomatik çabaları belirleyici oldu. Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen temaslar, hem İslam dünyasında hem de uluslararası arenada destek buldu. Ankara'nın insani diplomasi ve diyalog temelli girişimleri, kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla sonuç verdi. Gazze'de varılan anlaşmaya dair konuşan Witkoff, gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ettiklerini bildirdi. Witkoff "Bu ana ulaşmamızda gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ediyoruz." dedi.