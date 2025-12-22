Halep’te SDG’den Suriye ordusuna saldırı! Ölüler ve yaralılar var | Ateşkes sağlandı

Fotoğraf-İHA

SURİYE İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı. Açıklamada "Bu olayda İç Güvenlik Kuvvetlerinden bir, ordudan bir kişi yaralandı. Ayrıca sivil savunma personeli ve siviller arasında da yaralılar var." ifadeleri kullanıldı.

SÜVEYDA'DA ÇATIŞMA ÇIKTI

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde güvenlik güçleri ile Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri 'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in desteklediği Hikmet el-Hecri liderliğindeki silahlı Dürzi gruplar, Suveyda'nın batı kırsalındaki el Macdal, Rima Hazem, Valgha, el Mazra ve Atil bölgelerinde Suriye ordusuna ait noktalara saldırı düzenledi.

Suriye ordusunun karşılık vermesi üzerine bölgede çatışmalar yaşandı. Öte yandan, Hecri liderliğindeki gruplar Suvayda kırsalının batısındaki el Mazra beldesinde sivil yerleşimlerine de saldırı düzenledi.

Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

ATEŞKES SAĞLANDI

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG hedefleri etkisiz hale getirildikten sonra örgüte verilen karşılığın durdurulduğu" belirtildi.

Bakanlığın Medya ve İletişim Dairesi'nin açıklamasına göre, Suriye ordusu Halep'te PKK/YPG'nin saldırılarına karşılık vererek örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdikten sonra ateş açmayı durdurma talimatı verildi.

Açıklamada, "Genel Kurmay Başkanlığı, SDG hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu hedeflerin vurulmasının durdurulması yönünde talimat verdi ve çatışma alanının sivillerden uzak tutulacak şekilde daraltılmasını sağladı."ifadeleri yer aldı.

Örgütün SDG adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Suriye güvenlik güçlerine saldırının durdurulduğu" ifadesi kullanıldı.

Suriye ordusundan daha önce yapılan açıklamada, "ordunun halkı koruma ve savunma sorumluluklarına uygun olarak hareket ettiği, kontrol hatlarını değiştirme yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı, bunun yerine sadece ateş kaynaklarına karşılık vermekle yetinildiği" belirtilmişti.

BAKAN FİDAN SDG'Yİ UYARDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'de Şeybani ile düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını belirterek, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte." dedi.