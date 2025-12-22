Halep’te SDG’den Suriye ordusuna saldırı! Ölüler ve yaralılar var | Ateşkes sağlandı

23 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 19:34 Güncelleme: 23.12.2025 03:48
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Halep kentinde Suriye ordusu ve sivillere yönelik saldırı düzenlendi. Çatışmanın çıktığı Halep'te teröristlerin iç güvenlik noktalarını alarak düzenlediği saldırıda 13 sivil yaralanırken 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada PKK/YPG hedefleri etkisiz hale getirildikten sonra ateşkesin sağlandığı belirtildi.

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep kentinde çıkan çatışmada ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi.

HALEP'TE SICAK DAKİKALAR!

2 ÖLÜ 13 YARALI

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusuna bağlı güçlere saldırdı. Kentin kuzey mahallelerini hedef alan saldırılarda 3'ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivil yaralanırken 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Halep Valiliğinden alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı. Saldırıların ardından bölge halkı, daha güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladı.

Suriye ordusunun, gelişmeler üzerine Halep'te PKK/YPG ile temas hatlarına tank sevk ettiği öğrenildi. Çatışmaların ardından Halep kent merkezinde toplanan vatandaşlar, Suriye hükümetinden terör örgütü PKK/YPG'nin kentten çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi. Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.

Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde konuşlanan terör örgütü unsurları, Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı. Kentin birçok noktasında çatışma sesleri yankılandı.

Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG'li teröristlerin Eşrefiye Mahallesi'nden hareket ederek Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarını hedef aldığı belirtilerek, saldırılar nedeniyle Gaziantep-Halep kara yolunun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Yetkililer, bölge halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

SURİYE İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı. Açıklamada "Bu olayda İç Güvenlik Kuvvetlerinden bir, ordudan bir kişi yaralandı. Ayrıca sivil savunma personeli ve siviller arasında da yaralılar var." ifadeleri kullanıldı.

SÜVEYDA'DA ÇATIŞMA ÇIKTI

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde güvenlik güçleri ile Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri 'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in desteklediği Hikmet el-Hecri liderliğindeki silahlı Dürzi gruplar, Suveyda'nın batı kırsalındaki el Macdal, Rima Hazem, Valgha, el Mazra ve Atil bölgelerinde Suriye ordusuna ait noktalara saldırı düzenledi.

Suriye ordusunun karşılık vermesi üzerine bölgede çatışmalar yaşandı. Öte yandan, Hecri liderliğindeki gruplar Suvayda kırsalının batısındaki el Mazra beldesinde sivil yerleşimlerine de saldırı düzenledi.

Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

ATEŞKES SAĞLANDI

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG hedefleri etkisiz hale getirildikten sonra örgüte verilen karşılığın durdurulduğu" belirtildi.

Bakanlığın Medya ve İletişim Dairesi'nin açıklamasına göre, Suriye ordusu Halep'te PKK/YPG'nin saldırılarına karşılık vererek örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdikten sonra ateş açmayı durdurma talimatı verildi.

Açıklamada, "Genel Kurmay Başkanlığı, SDG hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu hedeflerin vurulmasının durdurulması yönünde talimat verdi ve çatışma alanının sivillerden uzak tutulacak şekilde daraltılmasını sağladı."ifadeleri yer aldı.

Örgütün SDG adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Suriye güvenlik güçlerine saldırının durdurulduğu" ifadesi kullanıldı.

Suriye ordusundan daha önce yapılan açıklamada, "ordunun halkı koruma ve savunma sorumluluklarına uygun olarak hareket ettiği, kontrol hatlarını değiştirme yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı, bunun yerine sadece ateş kaynaklarına karşılık vermekle yetinildiği" belirtilmişti.

BAKAN FİDAN SDG'Yİ UYARDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'de Şeybani ile düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını belirterek, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte." dedi.

