ABD Temsilcisi Witkoff'a "Netanyahu" protestosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de varılan anlaşmaya dair Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu. Witkoff "Bu ana ulaşmamızda gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ediyoruz." dedi. Ayrıca meydanda hitap eden Witkoff'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bahsetmesinin ardından dinleyicilerin protestoda bulunduğu görüldü.