11 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD Temsilcisi Witkoff'a "Netanyahu" protestosu
ABD Temsilcisi Witkoff’a Netanyahu protestosu

ABD Temsilcisi Witkoff'a "Netanyahu" protestosu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2025 21:42
Güncelleme:11.10.2025 21:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de varılan anlaşmaya dair Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu. Witkoff "Bu ana ulaşmamızda gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ediyoruz." dedi. Ayrıca meydanda hitap eden Witkoff'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bahsetmesinin ardından dinleyicilerin protestoda bulunduğu görüldü.
ABD Temsilcisi Witkoff’a Netanyahu protestosu
ABD Temsilcisi Witkoff’a Netanyahu protestosu
ABD Temsilcisi Witkoff'a "Netanyahu" protestosu
Gazze’ye destek gösterisi! Alman polisi milletvekili yumrukladı
Gazze’ye destek gösterisi! Alman polisi milletvekili yumrukladı
Witkoff ve Kushner ağlama duvarında dua etti
Witkoff ve Kushner ağlama duvarında dua etti
Patlayıcı üretim tesisinde patlama!
Patlayıcı üretim tesisinde patlama!
Rusya’dan ABD’ye nükleer gözdağı
Rusya'dan ABD'ye nükleer gözdağı
Filipinler’de 7.4 büyüklüğünde deprem!
Filipinler’de 7.4 büyüklüğünde deprem!
Emekli ABD subayından Senato’ya Gazze tepkisi
Emekli ABD subayından Senato'ya Gazze tepkisi
Hamas yetkililerinden A Haber’e özel açıklama!
Hamas yetkililerinden A Haber'e özel açıklama!
Filistin klibi beğeni topladı
"Filistin" klibi beğeni topladı
Dünya ateşkes kararına ne dedi?
Dünya ateşkes kararına ne dedi?
Soru soran gazeteciye gözaltı!
Soru soran gazeteciye gözaltı!
Katil İsrail Filistinlilere saldırdı
Katil İsrail Filistinlilere saldırdı
Daha Fazla Video Göster