Mısır’da kritik Gazze zirvesi! Türkiye de masada | ABD basını duyurdu: Katil Bibi katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump

Trump, "Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset'te konuşma yapacağım, sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi." diye konuştu.

Gazze'de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için "iyi bir şey" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Orta Doğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey." şeklinde konuştu.