Mısır'da kritik Gazze zirvesi! Türkiye de masada | ABD basını duyurdu: Katil Bibi katılmayacak
İsrail ile Hamas arasında sağlanan barış anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ateşkese ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Pazartesi günü İsrail’i ziyaret edeceğini belirten Trump, programı kapsamında Mısır’a da gideceğini açıkladı. Trump, birçok dünya liderinin de bu görüşmelerde yer alacağını ifade etti. ABD basınında yer alan haberlere göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülkenin liderleriyle kapsamlı bir zirve düzenlenmesi planlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin pazartesi Mısır'da düzenlenecek törene birçok ülke liderinin katılacağını belirterek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından Gazze gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Trump, "Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset'te konuşma yapacağım, sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi." diye konuştu.
Gazze'de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için "iyi bir şey" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Orta Doğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey." şeklinde konuştu.
Trump, ateşkesin devam edeceğinden emin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt vererek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu." ifadelerini kullandı.
İran ve Rusya gibi ülkelerin de Hamas-İsrail ateşkes sürecine pozitif katkı verdiklerini görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Trump, bu durumdan dolayı bölge barışı için umutlu olduklarını aktardı.
Trump, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde bölgedeki bazı Arap ülkelerini işaret ederek, isim vermeden bu ülkelerin Gazze'nin inşa sürecinde sorumluluk almaya hazır olduklarını ima etti.
ABD BASINI: TÜRKİYE DAHİL 11 ÜLKE YER ALACAK
Axios'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi sabahı İsrail'e varacak, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. Ardından öğleden sonra Mısır'a geçecek.
Trump'ın burada, Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında bulunan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine iştirak etmesi bekleniyor.
ZİRVE ŞARM EL-ŞEYH'TE YAPILACAK
Haberde, liderler zirvesinin Salı sabahı yapılmasının planlandığı, ancak Pazartesi gününe çekilebileceği belirtildi. Zirvenin, barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el-Şeyh'te gerçekleştirileceği ifade edildi.
TÜRKİYE MASADA
Kaynaklara göre zirve, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından organize ediliyor. Mısır yönetimi, Avrupalı ve Arap liderlere davet gönderdi. Axios'un aktardığına göre, zirveye Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan liderler veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.
KATİL NETANYAHU KATILMAYACAK
Bir ABD'li yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının şu an için beklenmediğini söyledi. Axios'un ulaştığı ABD'li yetkililer ise Trump'ın zirveye katılmayı planladığını doğrularken, Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.
