İsrail’in Katar saldırısında ana hedefi Hamas değil Trump’tı! A Haber’de çarpıcı yorum
Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırıların ardından Katar’da bulunan Hamas yetkililerine ilişkin suikast girişiminde bulunmuştu. Olayın yankıları dünyada tepkilere neden olurken, canlı yayına bağlanan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Orta Doğu’da İsrail saldırganlığını değerlendirerek bunun ABD Başkanı Donald Trump’a yansımasına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Katar’a yapılan İsrail saldırısında asıl hedefin Hamas olmadığını belirten Sapmaz, Netanyahu’nun ana hedefinin Trump, olduğunu iddia etti.
Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık krizini derinleştirme adına tüm düğmelere basan katil İsrail, ABD'deki derin yapılanmasının faaliyetine ilişkin Amerikan basınından çarpıcı yorumlar geldi. ABD-İsrail arasında bir gerilimin yaşandığı belirtilirken Trump'ın katil Bibi'den kurtulmaya istediği de gelen kulis bilgileri arasında. Konuya ilişkin konuşan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, önemli değerlendirmelerde bulundu.
TRUMP-DERİN DEVLET ÇATIŞMASI
A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan bağlandığı canlı yayında ABD'deki Amerikan lobilerine ilişkin konuşarak Siyonist güçlerin etkinliğinin Trump tarafından törpülenmek istendiğine değinerek şu ifadeleri kullandı:
Trump'ın Netanyahu'dan kurtulmak istediğinin altını öncelikle çizeyim. Donald Trump burada ikili bir siyaset izliyor. İşte kamuoyu önünde herkese diyor ki "Bibi işte güzel işler yapıyor. Dünya biraz her ne kadar ona karşı olduysa da şimdi onu halledeceğiz Bibi" diyor, sırtını sıvazlıyor. Ama Donald Trump'la zaten Netanyahu'nun çatışmasını artık herkes biliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes biliyor. Bunu zaten kendisi söyledi ilk önce. Süleyman Kasım'a karşı yönelik istihbaratın paylaşımında bulunmak istemediğini, kendisine yardım etmek istemediğini kendisi söyledi. Aynı zamanda işte Joe Biden başkan seçildiğinde ilk kez kendisinin aradığını, Netanyahu'nun aradığını, bunun kendisinin moralini çok bozduğunu yine Donald Trump söyledi. En son kırılma noktası şurasıydı: 1 Eylül 2025 tarihinde Washington D.C.'de Beyaz Saray'da Donald Trump, Daily Caller diye bir gazeteye bir röportaj verdi. Burada şunu söyledi. Dedi ki Donald Trump: "İlk kez son 20 yıldır Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki Yahudi lobilerinin gücünün çok azaldığını söyleyebilirim" dedi. Donald Trump'ın söylediğini kim ne doğruyor? Amerikan ana akım medyaları, işte Pew Araştırma şirketleri bunu zaten hepsi doğruyor. Şu anda %65'e kadar yükselmiş vaziyette. Yani Netanyahu'nun bu politikalarına karşı olanların oranları. Bunu Amerikan ana akım medyası sık sık dile getiriyor.
"KATAR SALDIRISINDA ANA HEDEF TRUMP'TI"
Burada şuna dikkat etmek lazım. Tekrar altını çiziyorum. Katar'a düzenlenen saldırının ana hedefi Katar Emirliği ya da oradaki Hamas değildi, ana hedef Donald Trump'tı. Çünkü Donald Trump ve ailesinin çok özel ilişkileri var Katar ailesiyle, Katar Kraliyet ailesiyle. Onu hedef aldı. Artı bu 1 Eylül tarihinde, 1 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya bir karşı mesajdı Netanyahu'nun bu saldırısı. Sonra Charlie Kirk'ün öldürülmesi. Charlie Kirk İsrail yanlısı birisiydi. Ancak ben bizzat dinledim, acaba sosyal medyada çok provokasyonlar olduğu için, bizzat dinledim o videoyu. Charlie Kirk'e soruyorlar işte Gazze'yle ilgili ne düşünüyorsunuz? "Söylemeliyim, korkuyorum ama söylemeliyim" dedi. "Maalesef orada bir etnik temizlik yapılıyor" dedi ve Charlie Kirk öldürüldü biliyorsunuz. Şimdi Amerika Birleşik, şimdi bunun gibi birkaç örnek daha, çok önemli örnek daha vermek istiyorum.
ABD'DE İSRAİL LOBİLERİNİN ETKİSİ
Yani Donald Trump'ın nasıl bir çatışma içinde olduğunu, İsrail lobilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkilerini kırmak için neler yaptığını örnekleriyle anlatmak istiyorum. FBI Direktörü Keith Pettel, ADL diye bir nefretle mücadele komitesi var, Yahudilere ait, İsrail lobisine ait. Onları artık FBI binasına sokmuyor, yasakladı. Sonra bir başka CIA ajanı diyor ki: Normalde MOSSAD'la daha önce bizimle görüşmeye gelenleri biz MacLean Langley dediğimiz CIA binaasında, merkez binasına ağırlardık ama artık almıyoruz. Çünkü geldikleri zaman çok büyük paralarla, çok büyük rüşvetlerle geliyorlar. Bunun önünü kestik. Onlarla olan görüşmelerimizi işte yakın bir bölgedeki safe house dediğimiz güvenli evlerde yapıyoruz diyor. Şimdi Donald Trump çok açık bir şekilde İsrail lobisine karşı bu hareketleri yapınca arkasından işte saldırılar geldi. Ama Amerikan ana akım medyasında, özellikle de Magacılar dediğimiz yani "önce Amerika'yı büyük yapalım" (Make America Great First'tü İngilizcesi) Magacılardan, mesela Steve Bannon gibi, her gün onun özel videolarını takip ediyorum Instagram'da. Tucker Carlson gibi, çok önemli isimler bunlar. Bunlar artık İsrail'den, İsrail'deki bu Yahudi lobilerinden kurtulmanın zamanı geldiğini söylüyorlar. "Nasıl olur" diyorlar, "her yıl 3,5 milyar dolarlık yardım yaparken bir taraftan da bunlar bizi yönetmeye kalkışıyor" diyorlar. Bunu kim söylüyor? Amerika'yı yönettiğini, Netanyahu'nun kendisi söylüyor. Diyor ki Beyaz Saray'ı ve Donald Trump'ı biz yönetiyoruz diyor. Bu sızdı Amerikan ana akım medyasına.
ABD'DE VESAYETLE MÜCADELE
Yani Donald Trump, bir vesayetle mücadele ediyor örneğini de Türkiye'yle verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ'ye karşı yaptığı mücadeleyle verdi. İşte çeşitli kesimlerle yaptığı mücadeleyle örneğini verdi ama biz Amerika'dan bahsediyoruz. Trilyon dolarların olduğu Amerika Birleşik Devletleri değil, burası Amerika Birleşik Şirketleri burası. Donald Trump çok açık bir şekilde derin devletle savaşa girdiğini zaten kendisi söylüyor. İşte bunu NSA direktörü Tulsi Gabbard da söylüyor açıkçası. Onun için bu çatışma çok derinleşmiş vaziyette. Bu barış anlaşmasını bir an önce bitirip Netanyahu'dan kurtulmaya çalışıyor işin özeti.
