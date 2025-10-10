İsrail’in Katar saldırısında ana hedefi Hamas değil Trump’tı! A Haber’de çarpıcı yorum

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ABD'DE İSRAİL LOBİLERİNİN ETKİSİ

Yani Donald Trump'ın nasıl bir çatışma içinde olduğunu, İsrail lobilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkilerini kırmak için neler yaptığını örnekleriyle anlatmak istiyorum. FBI Direktörü Keith Pettel, ADL diye bir nefretle mücadele komitesi var, Yahudilere ait, İsrail lobisine ait. Onları artık FBI binasına sokmuyor, yasakladı. Sonra bir başka CIA ajanı diyor ki: Normalde MOSSAD'la daha önce bizimle görüşmeye gelenleri biz MacLean Langley dediğimiz CIA binaasında, merkez binasına ağırlardık ama artık almıyoruz. Çünkü geldikleri zaman çok büyük paralarla, çok büyük rüşvetlerle geliyorlar. Bunun önünü kestik. Onlarla olan görüşmelerimizi işte yakın bir bölgedeki safe house dediğimiz güvenli evlerde yapıyoruz diyor. Şimdi Donald Trump çok açık bir şekilde İsrail lobisine karşı bu hareketleri yapınca arkasından işte saldırılar geldi. Ama Amerikan ana akım medyasında, özellikle de Magacılar dediğimiz yani "önce Amerika'yı büyük yapalım" (Make America Great First'tü İngilizcesi) Magacılardan, mesela Steve Bannon gibi, her gün onun özel videolarını takip ediyorum Instagram'da. Tucker Carlson gibi, çok önemli isimler bunlar. Bunlar artık İsrail'den, İsrail'deki bu Yahudi lobilerinden kurtulmanın zamanı geldiğini söylüyorlar. "Nasıl olur" diyorlar, "her yıl 3,5 milyar dolarlık yardım yaparken bir taraftan da bunlar bizi yönetmeye kalkışıyor" diyorlar. Bunu kim söylüyor? Amerika'yı yönettiğini, Netanyahu'nun kendisi söylüyor. Diyor ki Beyaz Saray'ı ve Donald Trump'ı biz yönetiyoruz diyor. Bu sızdı Amerikan ana akım medyasına.