Kremlin tarih vererek duyurdu! Başkan Erdoğan Putin ile Çin’de görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 17:17 Güncelleme: 29.08.2025 17:44
Kremlin, Başkan Erdoğan ile Putin'in haftaya Çin'de görüşeceklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'de bir araya gelecek.

Kremlin, Vladimir Putin'in Pekin'de 3 Eylül'de gerçekleşecek askeri geçit törenine katılacağını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in sağında oturacağını ifade etti.

3 Eylül günü, II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın teslim olduğu gün olarak Çin'in ve müttefiklerin zaferini temsil ediyor.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelecek.

