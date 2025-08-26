26 Ağustos 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy'den Türkiye vurgusu: Putin ile görüşmeye ev sahipliği yapabilir

Zelenskiy'den Türkiye vurgusu: Putin ile görüşmeye ev sahipliği yapabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 19:22 Güncelleme: 26.08.2025 19:24
ABONE OL
Zelenskiy’den Türkiye vurgusu: Putin ile görüşmeye ev sahipliği yapabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin 'Türkiye ve Körfez ülkeleri ev sahipliği yapabilir' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin "Türkiye ve Körfez ülkeleri ev sahipliği yapabilir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zelenskiy’den Türkiye vurgusu: Putin ile görüşmeye ev sahipliği yapabilir Zelenskiy’den Türkiye vurgusu: Putin ile görüşmeye ev sahipliği yapabilir Zelenskiy’den Türkiye vurgusu: Putin ile görüşmeye ev sahipliği yapabilir
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör