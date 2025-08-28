Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik görüşmeler: Önce Kiev ardından İslamabad

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TÜRKİYE UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN KATKLI VERMYE DEVAM EDECEK

Başkan Erdoğan görüşmede, Alaska ve Vaşington'daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

"TÜRKİYE BARIŞ YOLUNDA ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye'nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

PAKİSTAN'DA SEL FELAKETİ: ŞERİF'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.