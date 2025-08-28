Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik görüşmeler: Önce Kiev ardından İslamabad

28 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 15:14 Güncelleme: 28.08.2025 15:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TÜRKİYE UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN KATKLI VERMYE DEVAM EDECEK

Başkan Erdoğan görüşmede, Alaska ve Vaşington'daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

ZELENSKİY İLE KRİTİK BARIŞ GÖRÜŞMESİ!

"TÜRKİYE BARIŞ YOLUNDA ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye'nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

PAKİSTAN'DA SEL FELAKETİ: ŞERİF'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

Erdoğan, Pakistan'daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Başbakan Şerif'e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu, birçok bölgede yardım faaliyetlerinin sürdüğünü, daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti.

