Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Minnettarız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Zelenskiy, “Türkiye'nin sağladığı tüm yardımlara büyük değer veriyoruz. Gerçek bir barışın sağlanması için gösterilen sürekli hazır olma ve kararlılığa minnettarız” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe teşekkür ederek, "Türkiye'nin sağladığı tüm yardımlara büyük değer veriyoruz. Gerçek bir barışın sağlanması için gösterilen sürekli hazır olma ve kararlılığa minnettarız" ifadelerini kullandı.
"KAÇAN VE SAVAŞI SÜRDÜREN RUSYA'DIR"
Görüşmede mevcut durumun ve diplomatik adımların ele alındığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın liderler düzeyinde müzakerelere hazır olduğunu kaydetti. Zelenskiy, "Ne yazık ki bu formattan kaçan ve savaşı sürdüren Rusya'dır" dedi.
Son saldırılara da değinen Zelenskiy, Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya 30'dan fazla füze ve yaklaşık 600 İHA fırlattığını, saldırılarda 4'ü çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Onlarca yaralının kritik durumda olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Saldırılarda bir Türk işletmesi, Azerbaycan Büyükelçiliği, AB Delegasyonu ve yerleşim alanları hedef alındı. Bu, Ukrayna, ABD ve Avrupalı ortaklarımızın barışı sağlama çabalarına Putin'in verdiği cevaptır" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'ya karşı baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve siyasi önlemlerle daha güçlü adımlar beklentisini dile getirdi.
Güvenlik garantilerinin de görüşmede ele alındığını belirten Zelenskiy, ulusal güvenlik danışmanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ve çerçevenin önümüzdeki hafta yazılı hale getirileceğini açıkladı. Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasına Türkiye'nin nasıl katkı verebileceğini değerlendirmek üzere Savunma Bakanı'nı sürece dahil etti" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilerin gözdesi oldular: En çok tercih edilen üniversiteler ve dolan bölümler
- Büyük sır duyuruldu: 21.30 kuralını uygulayın
- Köz tadında lezzet: Her yemeğe yakışıyor! Romesco sos nasıl yapılır?
- Türkiye Kene Haritası 2025 | Hangi illerde hangi kene türü var, zararlı mı? Yoğun oldukları bölgeler nereler?
- Üniversite hastanelerine MHRS'den randevu alınır mı? Sağlık Bakanı açıkladı: Yeni sistem 2 ilde başlayacak
- Anadolu Üniversitesi 2025 banka promosyonu belli oldu mu? Çalışanlara ne kadar maaş promosyonu verilecek? İşte masadaki teklifler
- Motorun ömrünü kısaltan hata: Sürücülerin en çok yaptığı yanlış tuş kullanımı
- TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? Katılım şartları neler, hangi gemiler olacak? TCG Anadolu, SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler…
- 28 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam ya da indirim geldi mi, ne kadar oldu?
- YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU
- ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURUMLAR 2025 | Başvurular başladı mı, hangi kurum kaç TL burs veriyor? KYK-GSB, TEV, VGM, Kızılay…
- Defne Akçakayalıoğlu kimdir? Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli?