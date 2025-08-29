Erdoğan ve Putin haftaya Çin’de görüşecek!

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çin’de bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmenin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yapılması planlanıyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı: “Kremlin Sarayı, Rusya lideri Vladimir Putin’in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan’la görüşeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanının yardımcısı Yuri Uşakov, iki liderin sürekli telefonla görüştüklerini hatırlatarak, bu yılki ilk yüz yüze buluşmanın Pekin’de gerçekleşeceğini vurguladı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna meselesinin de masada olması bekleniyor. Daha önce Rusya-Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin, dünya kamuoyunun merakla beklediği Putin-Zelenski zirvesine de ev sahipliği yapabileceği ifade ediliyor.” Kişiyev ayrıca şunları da aktardı: “Putin ve Başkan Erdoğan en son 20 Ağustos’ta bir telefon görüşmesi yapmıştı. Rus lider, o görüşmede Başkan Erdoğan’a Alaska’da Başkan Trump ile yaptığı temasları anlattı ve Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine sunduğu katkılardan ötürü teşekkür etti. Liderler ayrıca ikili ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı. Başkan Erdoğan’ın Pekin’de İkinci Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümü etkinliklerine de katılması planlanıyor. Putin’in zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Modi, İran Cumhurbaşkanı Tezeşkian ve birçok ülke lideriyle de temaslarda bulunması öngörülüyor.”

