Gazetecilere "hayvan" diyen Lübnan kökenli Barrack'tan özür! "Yakışıksız oldu"

ABD'li Büyükelçi gerçekleştirdiği bir röportajda, "'Hayvan' kelimesi, hakaret amaçlı kullandığım bir ifade değildi. Sadece 'biraz sakinleşebilir miyiz, biraz anlayış ve nezaket gösterebilir misiniz, medeni olalım' diyordum. Ancak basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız bir durum oldu. Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu" dedi.

BARRACK'TAN GAZETECİLERE "HAYVANİ" HAKARET

Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılma kararı alması durumunda İsrail ordusunun Güney Lübnan'da kontrolü altında bulundurduğu bölgelerden çekilebileceğini öne sürmesinin ardından Lübnan'a ziyaret gerçekleştirmişti. Barrack'ın açıklamaları, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından gelmişti.

Barrack, sonrasında düzenlenen basın toplantısında, yaygın bir durum olan gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olarak gazetecileri azarlamış ve "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz. Neler olduğunu bilmek ister misiniz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu" ifadelerini kullanmıştı.