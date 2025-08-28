Gazetecilere "hayvan" diyen Lübnan kökenli Barrack'tan özür! "Yakışıksız oldu"
Geçtiğimiz günlerde Beyrut'ta bir basın toplantısında soru sormak isteye gazetecileri azarlayarak "Hayvani" ifadesini kullanan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack tepkilerin odağına yerleşmişti. Lübnan kökenli Barrack sözleri için geri adım attı ve özür diledi. "Basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız oldu." diyen Lübnan kökenli temsilci "Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu" şeklinde konuştu.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz salı günü Lübnan'da katıldığı basın toplantısında gazetecilere ettiği "hayvani" ifadesi tepkileri beraberinde getirmişti. Lübnan kökenli temsilciye başta basın mensupları olmak üzere adeta tepki yağmıştı.
ÖZÜR DİLEDİ
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta katıldığı bir basın toplantısında gazetecilere karşı kullandığı "hayvani" ifadesi için özür diledi.
ABD'li Büyükelçi gerçekleştirdiği bir röportajda, "'Hayvan' kelimesi, hakaret amaçlı kullandığım bir ifade değildi. Sadece 'biraz sakinleşebilir miyiz, biraz anlayış ve nezaket gösterebilir misiniz, medeni olalım' diyordum. Ancak basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız bir durum oldu. Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu" dedi.
BARRACK'TAN GAZETECİLERE "HAYVANİ" HAKARET
Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılma kararı alması durumunda İsrail ordusunun Güney Lübnan'da kontrolü altında bulundurduğu bölgelerden çekilebileceğini öne sürmesinin ardından Lübnan'a ziyaret gerçekleştirmişti. Barrack'ın açıklamaları, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından gelmişti.
Barrack, sonrasında düzenlenen basın toplantısında, yaygın bir durum olan gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olarak gazetecileri azarlamış ve "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz. Neler olduğunu bilmek ister misiniz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu" ifadelerini kullanmıştı.
Barrack, ardından gazetecilere, "Bunun bizim için eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Burada bu çılgınlığa katlanmamızın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?" demişti.
LÜBNAN BASININDAN SERT TEPKİ: SÖMÜRGE KOMİSERİ GİBİ BEYRUT'A GİRİYOR
Lübnan kökenli Barrack'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuş ve diplomatın açıklamaları "ırkçı" olarak nitelendirilmişti. Gazeteci Hala Jaber, Barrack'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, " Barrack 19'uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut'a giriyor, Lübnanlı gazetecilere 'hayvani' diyor. Bize 'medeniyet' dersi veriyor ve tüm suçu 'bölgemize' atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır. Bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz ve halkına hakaret edemezsiniz" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilerin gözdesi oldular: En çok tercih edilen üniversiteler ve dolan bölümler
- Büyük sır duyuruldu: 21.30 kuralını uygulayın
- Köz tadında lezzet: Her yemeğe yakışıyor! Romesco sos nasıl yapılır?
- Türkiye Kene Haritası 2025 | Hangi illerde hangi kene türü var, zararlı mı? Yoğun oldukları bölgeler nereler?
- Üniversite hastanelerine MHRS'den randevu alınır mı? Sağlık Bakanı açıkladı: Yeni sistem 2 ilde başlayacak
- Anadolu Üniversitesi 2025 banka promosyonu belli oldu mu? Çalışanlara ne kadar maaş promosyonu verilecek? İşte masadaki teklifler
- Motorun ömrünü kısaltan hata: Sürücülerin en çok yaptığı yanlış tuş kullanımı
- TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? Katılım şartları neler, hangi gemiler olacak? TCG Anadolu, SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler…
- 28 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam ya da indirim geldi mi, ne kadar oldu?
- YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU
- ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURUMLAR 2025 | Başvurular başladı mı, hangi kurum kaç TL burs veriyor? KYK-GSB, TEV, VGM, Kızılay…
- Defne Akçakayalıoğlu kimdir? Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli?