ABD'li Barrack'tan gazetecilere önce azar sonra hakaret: Hayvani hal aldı | Tepkiler gecikmedi: Sömürge komiseri gibi
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, gazetecilerin aynı anda soru sormasına yönelik tepki gösterdi ve 'Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz, medeni davranın' dedi. Barrack' sosyal medyada tepkiler yağarken Lübnanlı bir gazeteci ise 'Tom Barrack 19’uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut'a giriyor, Lübnanlı gazetecilere 'hayvani' diyor. Bize 'medeniyet' dersi veriyor ve tüm suçu 'bölgemize' atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır.' dedi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yönelik sözleri tepkilerin odağına yerleşti.
GAZETECİLERİ AZARLADI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilere hakaret etti. Barrack, basın toplantılarında yaygın bir durum olan gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olarak gazetecileri azarladı.
"HAYVANİ HAL ALDI MEDENİ OLUN"
Barrack, "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz. Neler olduğunu bilmek ister misiniz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu" ifadelerini kullandı.
Barrack, ardından gazetecilere, "Bunun bizim için eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Morgan ve benim burada bu çılgınlığa katlanmamızın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?" dedi.
PEŞ PEŞE TEPKİLER: 19'UNCU YÜZYIL SÖMÜRGE KOMİSERİ GİBİ
Lübnan kökenli olan Barrack'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, açıklamaları "ırkçı" olarak nitelendirildi. Gazeteci Hala Jaber, Barrack'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Tom Barrack 19'uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut'a giriyor, Lübnanlı gazetecilere 'hayvani' diyor. Bize 'medeniyet' dersi veriyor ve tüm suçu 'bölgemize' atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır. Bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz ve halkına hakaret edemezsiniz" dedi.
BARRACK'I BOYKOT EDECEKLER
Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın basın mensuplarına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Barrack'ın gazetecilere hakaret ettiği ve sözlerinin kınandığı belirtilen açıklamada, Barrack'tan açık bir şekilde özür dilemesi talep edildi ve aksi halde kendisinin "boykot edileceği" kaydedildi.
Açıklamada, "Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır." ifadesi kullanıldı.
"Basın mensuplarının davranışları için Barrack'ın 'hayvani' nitelemesini kullanmasının şaşkınlıkla karşılandığı" belirtilen açıklamada, bu sözlerin "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.
"ÖZÜR DİLEMELİ"
Gazeteciler Sendikasının açıklamasında Barrack'tan, medya camiasından açık bir özür açıklaması yayımlaması istendi. NNA ayrıca konuyla ilgili Enformasyon Bakanı Paul Markus'un ofisinden yapılan yazılı açıklamaya yer verdi.
Bakan Markus'un gelişmeleri yurt dışından takip ettiği belirtilen açıklamada, Barrack'ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına yönelik sözlerini üzüntüyle karşıladığı bildirildi. Açıklamada, Bakanlığın her bir gazetecinin onuruna ve statüsüne son derece önem verdiği ifade edildi.
Lübnanlı eski Bakan Ziyad Makari de ABD merkezli X şirketinin platformundaki hesabından konuya ilişkin yorumda bulunarak, Barrack'ın sözlerini reddettiğini ve kınadığını kaydetti. Makari paylaşımında "Bilinmeyenler için hatırlatalım; gazetecilik bir anı kaydetmek, olayı belgelemek ve toplumun dili olmaktır, kaos değildir." değerlendirmesinde bulundu.
