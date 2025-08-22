BM Gazze’de resmen kıtlık ilan etti

BM, 2004'ten bu yana sadece 4 kere kıtlık ilanı yaparken, Gazze Orta Doğu'da kıtlık ilan edilen ilk yer oldu. (A Haber arşiv)

2004'TEN BU YANA SADECE 4 KEZ İLAN EDİLDİ

2004 yılından bu yana faaliyet gösteren bu kurum, şimdiye dek dünya genelinde yalnızca dört kez kıtlık ilan etti. Son kıtlık ilanı geçen yıl Sudan'da yapılmıştı.

Gazze Şeridi'nde kıtlık, son aylarda fiilen yaygın hâle gelmiş durumda. Bunun nedeni, işgalin sınır kapılarını kapatma, yardımların girişini kısıtlama ve yardımları sadece belirli bölgelere yönlendirme politikasından kaynaklanıyor. Bu bölgeler adeta ölüm tuzaklarına dönüşmüş durumda; zira işgal kuvvetleri, her gün yardım almaya çalışan insanları katlediyor.