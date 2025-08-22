BM Gazze'de resmen kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in soykırım uyguladığı ve insani yardımların girmesine izin vermediği Gazze'de kıtlık ilan etti. Kıtlık kararı Orta Doğu'da bir ülke için ilk kez alındı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirildi.
IPC, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin son raporunu yayımladı.
Raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verildi.
Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi'nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi.
"AKUT YETERSİZ BESLENMENİN HIZLA KÖTÜLEŞMEYE DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"
Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 54'üne tekabül eden 1 milyon civarında kişinin IPC ölçeğine göre acil durum olarak adlandırılan 4. seviye ve 396 bin kişinin ise kriz olarak bilinen 3. seviyede açlık yaşadığı bildirildi.
Raporda, "Ağustos ortası ile eylül sonu arasında koşulların daha da kötüleşmesi ve kıtlığın Deyr Belah ve Han Yunus'a yayılması bekleniyor. Nüfusun yaklaşık 3'te 1'i olan 641 bin kişinin IPC'nin 5. seviyesindeki açlıkla karşı karşıya kalması beklenirken, 4. seviyede açlık çeken kişi sayısının 1,14 milyona yükselmesi muhtemel. Akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam etmesi öngörülüyor." denildi.
Gazze Şeridi'nde Haziran 2026'ya kadar 5 yaş altı en az 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının beklendiği belirtilen raporda, "Bu rakamlar, Mayıs 2025'teki IPC tahminlerinin iki katı. Bu sayıya, yüksek ölüm riski taşıyan 41 binden fazla ağır vaka da dahil. Yetersiz beslenen yaklaşık 55 bin 500 hamile ve emziren kadına da acil beslenme müdahalesi gerekecek." bilgeleri yer aldı.
Raporda, sınırlı verilere rağmen Gazze kentinin kuzeyindeki koşulların, merkezindeki kadar şiddetli veya daha kötü olduğunun tahmin edildiği de bildirildi.
"İLAN EDİLEN KITLIK, İSRAİL HÜKÜMETİNİN ALDIĞI ÖNLEMLERİN DOĞRUDAN SONUCUDUR"
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün IPC tarafından ilan edilen kıtlık, İsrail hükümetinin aldığı önlemlerin doğrudan sonucudur. Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın hayatta kalması için gerekli olan insani yardım ve diğer malların girişini ve dağıtımını hukuka aykırı bir şekilde kısıtladı." ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'nin her yerinde bir açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümlere tanık olduklarını kaydeden Türk, "İsrail ordusu, kritik sivil altyapıyı ve neredeyse tüm tarım arazilerini tahrip etti, balıkçılığı yasakladı ve halkı zorla yerinden etti. Tüm bunlar kıtlığın nedenleridir. Açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmak bir savaş suçudur ve bunun sonucunda ortaya çıkan ölümler aynı zamanda kasten öldürme savaş suçu da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Türk, İsrail yetkililerine, Gazze kentindeki kıtlığı sona erdirmek ve Gazze Şeridi genelinde daha fazla can kaybını önlemek için derhal adımlar atma çağrısında bulundu.
KITLIK 2 BÖLGEYE DAHA YAYILABİLİR
İngilizlerin ünlü gazetesi Telegraph, Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşamalı Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de kıtlık yaşandığını ilan edeceğini duyurmuştu. Söz konusu raporda kıtlığın eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus'a da yayılmasının beklendiği ifade edilmişti.
YARIM MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA
Gazze'de yarım milyondan fazla insan, açlık, yoksunluk ve ölümle nitelenen felaket koşullarıyla karşı karşıya bulunuyor.
2004'TEN BU YANA SADECE 4 KEZ İLAN EDİLDİ
2004 yılından bu yana faaliyet gösteren bu kurum, şimdiye dek dünya genelinde yalnızca dört kez kıtlık ilan etti. Son kıtlık ilanı geçen yıl Sudan'da yapılmıştı.
Gazze Şeridi'nde kıtlık, son aylarda fiilen yaygın hâle gelmiş durumda. Bunun nedeni, işgalin sınır kapılarını kapatma, yardımların girişini kısıtlama ve yardımları sadece belirli bölgelere yönlendirme politikasından kaynaklanıyor. Bu bölgeler adeta ölüm tuzaklarına dönüşmüş durumda; zira işgal kuvvetleri, her gün yardım almaya çalışan insanları katlediyor.
YÜZLERCE KİŞİ AÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜ
Daha önce insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler kurumlarını, Gazze'de kıtlığı resmen ilan etmede geciktikleri için eleştirmişti. Çünkü böyle bir ilan, işgalci rejime halkın temel yaşam ihtiyaçlarını güvence altına alması için uluslararası baskı yapılmasını zorunlu kılıyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalin uyguladığı aç bırakma ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 271'e yükseldiğini, bunların 112'sinin çocuk olduğunu açıkladı.
