İsrailli bakan Smotrich'ten skandal tehdit: Gönüllü göç planını uygulama zamanı geldi
Terör devleti İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze'de kan dökmeye devam ederken aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten sözde gönüllü göç kılıfına yönelik skandal tehdit geldi. Buna göre ABD Başkanı Trump'ın Filistin halkına yönelik gönüllü göç adı altındaki sürgün planını uygulamanın tam zamanı olduğunu belirtti.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'ın geçici ateşkes tekliflerini kabul etmeyerek kalıcı ateşkes sağlanması talebinde bulunmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün planını uygulamaya geçirmenin tam zamanı olduğu tehdidinde bulundu.
TRUMP'IN SÖZLERİYLE TEHDİDİNİ SÜRDÜRDÜ
Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, savaşın hedeflerine ulaşmadan saldırıları durdurmayacağını öne sürdü.
Smotrich, Hamas yok edilmeden ve tüm İsrailli esirler serbest kalmadan saldırıları sona erdirmeyeceklerini belirtti.
Trump'ın sözlerine atıfla "Hamas için cehennemin kapılarını açma" tehdidinde bulunan Smotrich, Trump'ın Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün planının hayata geçirilmesi gerektiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrı yaptı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail kabinesinin diğer bir aşırı sağcı üyesi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "İsrail'in hayallerini gerçekleştirme imkanı yakaladığını" öne sürerek, her şeyin Netanyahu'nun elinde olduğunu kaydetti.
HAMAS'IN AÇIKLAMASI
İsrail'in Mısır aracılığıyla sunduğu kısmi ateşkes teklifine yanıt vermesi beklenen Hamas, İsrail'in savaşı sonlandırması ve Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını açıklamıştı.
Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini, saldırıları tekrar başlattığını, kendilerinin sunulan teklifleri kabul etmesine rağmen Netanyahu'nun reddettiğini ve son olarak savaşı sonlandırmayan ve Gazze'den çekilmeyi öngörmeyen bir teklif sunduğunu dile getirmişti.
Hayye, kısmi ateşkes tekliflerini reddettiklerini, saldırıların sona erdirilmesini içeren bir teklif üzerinden müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti.
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