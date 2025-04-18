İsrailli bakan Smotrich’ten skandal tehdit: Gönüllü göç planını uygulama zamanı geldi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, gönüllü göç planının devreye girmesi tehdidinde bulundu. (AA)

TRUMP'IN SÖZLERİYLE TEHDİDİNİ SÜRDÜRDÜ

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, savaşın hedeflerine ulaşmadan saldırıları durdurmayacağını öne sürdü.

Smotrich, Hamas yok edilmeden ve tüm İsrailli esirler serbest kalmadan saldırıları sona erdirmeyeceklerini belirtti.

Trump'ın sözlerine atıfla "Hamas için cehennemin kapılarını açma" tehdidinde bulunan Smotrich, Trump'ın Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün planının hayata geçirilmesi gerektiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrı yaptı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail kabinesinin diğer bir aşırı sağcı üyesi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "İsrail'in hayallerini gerçekleştirme imkanı yakaladığını" öne sürerek, her şeyin Netanyahu'nun elinde olduğunu kaydetti.