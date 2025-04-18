Hamas'tan İsrail'e "kısmi" ateşkes yanıtı! Şartları tek tek sıraladılar: Derhal başlamaya hazırız

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NETANYAHU VE HÜKÜMETİ EN ÇİRKİN KATLİAMLARI İŞLEDİ

Hayye, Hamas'ın bir buçuk yıl süren zorlu müzakere sürecinin ardından varılan 3 aşamalı ateşkes anlaşması çerçevesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini hatırlatarak, "Ancak Binyamin Netanyahu ve hükümeti, daha birinci aşama tamamlanmadan anlaşmayı sabote etti ve halkımıza karşı en çirkin katliamları işledi." dedi.

Netanyahu'nun siyasi geleceğini korumak adına savaşı devam ettirme niyetinde olduğunu bilmelerine rağmen ramazan ayında arabulucuların yaptığı teklifi kabul ettiklerini belirten Hayye, Netanyahu'nun bu teklifi de reddettiğini ve savaşı sonlandırmayan, Gazze'den çekilmeyi öngörmeyen başka bir teklifle geldiğini dile getirdi.