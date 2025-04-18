BBC'nin eski spikerinden Gazze itirafı! "Medya Filistinlilerin hayatını İsrailliler kadar ele alamadı"

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"BBC'den Bloomberg'e geçerek Gazze konusunda daha fazla konuşma şansı bulup bulmadığı" sorulan Husain, "Binlerce çocuğu, kadını, sivil erkeği sadece öldüren değil aynı zamanda sakat bırakan ya da yakınlarının elinden alan, yaşayan herkesi rahatsız eden bir insani kriz var." ifadesini kullandı.

Husain, İsrail'in uluslararası medyaya bölgeye giriş yasağı uygulamasına değinerek, "Bu, Filistinli bir sivilin hayatının hiçbir şekilde İsrailli bir sivilin hayatı kadar ele alınmaması anlamına gelen bir medya stratejisidir." değerlendirmesini yaptı.

İki tarafın sivillerinin anlatılmayı hak eden hikayeleri bulunduğunu belirten Husain, BBC'de çalıştığı dönemde söyleyemediği ya da soramadığı hiçbir şey olmadığını vurguladı.