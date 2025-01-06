CNN soykırımcıların avukatlığına soyundu! Muhabir İsrail baskısına dayanamayıp istifa etti!

CNN International'daki (CNNi) görevinden Ekim 2023'te ayrılan Ana Maria Monjardino, kanalın İsrail yanlısı bir tutum sergilemesi ve çalışmalarının bu yönde planlanmasının istenmesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Al Jazeera Medya Enstitüsü için kaleme aldığı yazıda Monjardino, serbest muhabirlik yaptığı CNNi'den Ekim 2023'te istifa ettiğini anlattı.

Monjardino, istifa mektubunda, CNN/CNNi'deki İsrail yanlısı söylemin çok köklü olduğunu ve bu söylemi Filistin halkının soykırıma uğramasını durdurmak için de değiştirmediklerini ifade etti.

İSRAİL'E YARANMA GAYRETİ

Soykırım birçok ülke ve uluslararası kurum tarafından tanınırken, CNN/CNNi'nin bu konuda hala İsrail'e "yaranma" gayreti içinde olduğuna ve yanlış bilgi yaydığına dikkati çeken Monjardino, Al Jazeera'nin belgeselinde konuşan CNN gazetecisinin "İsrail onaylamadığı takdirde Gazze'deki hava saldırılarına hava saldırısı diyemiyorduk" ifadelerine atıfta bulundu.