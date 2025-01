CNN soykırımcıların avukatlığına soyundu! Muhabir İsrail baskısına dayanamayıp istifa etti!

Foto: Arşiv

CNN'DEN YALAN HABER

Ana Maria Monjardino, 7 Ekim 2023'te Hamas'a dair birçok ithamda bulunulduğunu ve bunların doğru olmadığını hatırlatırken, İsrailli yetkililerin yanlış ifade ve bilgilerinin haberleştirildiğini aktardı.

BİRÇOK BATILI MEDYA KURULUŞU İKİ YÜZLÜ BİR TAVIR İÇERİSİNDE

Batı medyasının, İsrail'in Gazze'deki soykırımına yaklaşımına ilişkin Monjardino, "CNN, BBC, Associated Press, Reuters, The New York Times ve The Washington Post gibi yayın organları, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma ilişkin makaleleri, çok daha gerçekçi olan 'Gazze'deki savaş' yerine 'İsrail-Hamas Savaşı' veya 'İsrail-Gazze Savaşı' alt başlıkları altında sınıflandırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.