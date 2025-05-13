Viral Galeri Viral Liste 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenecek mi?

19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenecek mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken "19 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusu da yeniden gündeme geldi. Her yıl coşkuyla kutlanan bu milli bayram, yalnızca gençliğe atfedilen anlamıyla değil, aynı zamanda resmi tatil olup olmadığıyla da merak ediliyor. Öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları gözlerini bu yılın tatil takvimine çevirirken 2025'te 19 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve bu tarihte okulların açık olup olmayacağı araştırılıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:26
19 Mayıs’ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenecek mi?

Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2025 yılında da yaklaştıkça tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları gözlerini bu özel günün hangi güne denk geldiğine çevirirken, "19 Mayıs'ta okul var mı?" sorusu da en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

19 Mayıs’ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenecek mi?

19 Mayıs 2025 Hangi Güne Denk Geliyor?

Bu yıl 19 Mayıs, haftanın ilk günü olan pazartesi gününe denk geliyor. Yani bayram kutlamaları, hafta sonunda dinlenen öğrenciler için yeni haftaya bir gün ara verilerek yapılacak. Kutlamalar ise her yıl olduğu gibi sabah saatlerinde başlayacak törenler ve gençlik etkinlikleriyle renklenecek.

19 Mayıs’ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenecek mi?

19 Mayıs Resmi Tatil mi?

19 Mayıs Türkiye'de resmi tatiller arasında yer alıyor. Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının yıl dönümü olarak kabul edilen bu tarih, 1938 yılından bu yana Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında, 19 Mayıs'ta kamu kurumları, bankalar, noterler, hastaneler (acil servisler hariç) ve okullar kapalı oluyor.

19 Mayıs’ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenecek mi?

Okullar Açık mı, Tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda 19 Mayıs Pazartesi günü ders işlenmeyecek. İlkokul, ortaokul ve liselerin yanı sıra, devlet kurumlarına bağlı anaokulu ve kreşlerde de eğitime bir günlük ara verilecek.

19 Mayıs’ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenecek mi?

Üniversitelerde de akademik takvim gereği ders yapılmayacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri 20 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

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