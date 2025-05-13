19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenecek mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken "19 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusu da yeniden gündeme geldi. Her yıl coşkuyla kutlanan bu milli bayram, yalnızca gençliğe atfedilen anlamıyla değil, aynı zamanda resmi tatil olup olmadığıyla da merak ediliyor. Öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları gözlerini bu yılın tatil takvimine çevirirken 2025'te 19 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve bu tarihte okulların açık olup olmayacağı araştırılıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi