13 Mayıs 2025, Salı
Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Roman müziğinin önde gelen isimlerinden Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı'nın vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Müziğiyle geniş kitlelere hitap eden Küçükboyacı'nın hayatına dair detaylar, üzücü haberin ardından araştırılmaya başlandı. Peki Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı kimdir?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:40