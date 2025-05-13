Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

1992 yılında yayımladığı Yaşayan Ruhlar adlı albümüyle müzik camiasına giriş yapmış, sesini duyurmayı başarmıştır. Takip eden yıllarda İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul gibi albümlerle müzik dünyasında yerini sağlamlaştırmıştır. Aynı zamanda birçok filmde müzikleriyle de yer almış, Roman müziğinin en tanınan isimlerinden biri olmuştur.

Küçükken annesinin kucağından mahallenin büyüklerinin onu sevme amacıyla alıp, onların kucağından balık gibi sıyrıldığını söyleyen Ayhan, bu yüzden "Balık Ayhan" lakabını almıştır.