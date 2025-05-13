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Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Roman müziğinin önde gelen isimlerinden Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı'nın vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Müziğiyle geniş kitlelere hitap eden Küçükboyacı'nın hayatına dair detaylar, üzücü haberin ardından araştırılmaya başlandı. Peki Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:40
Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Roman müziği denilince akla gelen isimlerden biri olan Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Müziğiyle milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Balık Ayhan'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının sağlık durumu geçtiğimiz haftalarda giderek kötüleşmişti.

Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Yoğun Bakıma Alınmıştı

Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Küçükboyacı, yapılan ilk müdahalelerin ardından yoğun bakım servisine alınmıştı.

Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Tedavi sürecinde Balık Ayhan'ın kızı sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulunarak, babasının hayatı için acil kan ihtiyacı olduğunu belirtti. Kızı tarafından yapılan çağrı sevenlerinin de büyük desteğini almıştı. Tüm müdahalelere rağmen Balık Ayhan sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan olarak bilinen müzisyen ve şarkıcı Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'un Hacıhüsrev mahallesinde doğmuştur. Aslen Roman bir aileye mensup olan Ayhan, 8 çocuklu ailenin en küçük üyesidir.

Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Müzik dünyasıyla tanışması, çocukluk yıllarında Hacıhüsrev'de teneke kutulardan yaptığı darbukalarla başlamıştır. İlk gerçek darbukasını ise 6 yaşında edinmiştir. Küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış, sonrasında özel dersler alarak 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

1992 yılında yayımladığı Yaşayan Ruhlar adlı albümüyle müzik camiasına giriş yapmış, sesini duyurmayı başarmıştır. Takip eden yıllarda İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul gibi albümlerle müzik dünyasında yerini sağlamlaştırmıştır. Aynı zamanda birçok filmde müzikleriyle de yer almış, Roman müziğinin en tanınan isimlerinden biri olmuştur.

Küçükken annesinin kucağından mahallenin büyüklerinin onu sevme amacıyla alıp, onların kucağından balık gibi sıyrıldığını söyleyen Ayhan, bu yüzden "Balık Ayhan" lakabını almıştır.

Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Balık Ayhan, Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar, Baba Bi Buçuk gibi sinema filmleri ile Delikanlı dizisinde de oyunculuk yapmıştır.