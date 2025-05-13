CANLI HAVA DURUMU | Baharın soğuk yüzü bu sabah başladı! 25 ilde sarı alarm verildi: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’in batısındaki bölgelerde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Mayıs tarihli hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarılar peş peşe geliyor. Rüzgar ise bazı bölgelerde saatte 60 km'ye ulaşan hızlarla etkili olacak.
13 Mayıs yurt genelinde hava durumu ve canlı gelişmeler...
25 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu ve güneydoğusundaki 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda bu bölgelerde kuvvetli yağış, yer yer fırtına ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle su baskınları, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak, vatandaşların valilik ve yerel yönetimlerin duyurularını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
YAĞIŞLAR VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 11:00 itibarıyla Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’in batısındaki (Şahinbey, Islahiye, Nurdağı) bölgelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olacağı bildirildi. Yağışların, yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, rüzgarın şiddetlenmesi ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca, yerel fırtına ve rüzgarın kuvvetli olacağı belirtiliyor.
HAVA SICAKLIKLARI VE RÜZGAR DURUMU
SAĞANAK YAĞIŞLAR VE KUVVETLİ RÜZGAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yağışların, özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Gaziantep'in batısı ve Kilis’te yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgar, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Ayrıca, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’de gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı yaşanabileceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE’NİN BUGÜNKÜ HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ: KUVVETLİ RÜZGARLAR VE SİS UYARISI
Marmara Bölgesi, parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ile sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Balıkesir: 20°C, parçalı bulutlu
Edirne: 21°C, parçalı bulutlu
İstanbul: 18°C, parçalı bulutlu
Kırklareli: 17°C, parçalı bulutlu
UYARILAR: KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Gaziantep ile Kilis’te yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olması nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Ani su baskınları, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklar yaşanabilir.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir.
EGE BÖLGESİ: İÇ KESİMLERDE PUS RİSKİ
Ege Bölgesi, parçalı bulutlu geçecek. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin büyük kısmında sıcaklık 20°C ile 27°C arasında değişiyor.
Afyonkarahisar: 21°C, parçalı bulutlu
Denizli: 27°C, parçalı bulutlu
İzmir: 27°C, parçalı bulutlu
Muğla: 24°C, parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ: YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLAR
Akdeniz Bölgesi, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Bölgenin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Adana: 24°C, parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 24°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 23°C, parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 23°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ: SAĞANAK YAĞIŞ VE SİS
İç Anadolu Bölgesi, parçalı bulutlu geçecek ve güney ile doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor.
Ankara: 21°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 20°C, parçalı bulutlu
Konya: 21°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir: 17°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ: ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞLAR
Karadeniz Bölgesi, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşı karşıya kalacak. Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Amasya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR
Doğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güney kesimlerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Erzurum: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda ve Gaziantep ile Kilis’te yerel kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Diyarbakır: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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- CANLI HAVA DURUMU | Baharın soğuk yüzü bu sabah başladı! 25 ilde sarı alarm verildi: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
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