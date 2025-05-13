CANLI HAVA DURUMU | Baharın soğuk yüzü bu sabah başladı! 25 ilde sarı alarm verildi: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

07:00 13 Mayıs 2025

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 11:00 itibarıyla Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’in batısındaki (Şahinbey, Islahiye, Nurdağı) bölgelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olacağı bildirildi. Yağışların, yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, rüzgarın şiddetlenmesi ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca, yerel fırtına ve rüzgarın kuvvetli olacağı belirtiliyor.