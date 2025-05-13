Terörsüz Türkiye’de yeni aşama! İşte yeni aşamanın yol haritası | Devlet 7/24 takipte

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu. Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte 3 bin 400 PKK'lı dağdan inecek.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı ile başlayan yeni süreç adım adım şöyle işleyecek:

MİT HER ADIMDA DEVREDE

Silahların teslimi sürecinin 3-4 ay sürmesi planlanıyor. Terör örgütünün silahları teslim etmesi için Kuzey Irak'ta (KDP'nin etkin olduğu yerlerde) üç-dört nokta belirlendi, gerekli hazırlıklar yapıldı, önlemler alındı. Buralarda Kuzey Irak yönetimi ve MİT'in işbirliği ile süreç yürütülecek. Devlet terör örgütünün elindeki silahları bildiği için ne kadarının teslim edilip edilmediğini de rahatça kontrol edebilecek.