Terörsüz Türkiye’de yeni aşama! İşte yeni aşamanın yol haritası | Devlet 7/24 takipte
PKK’nın kendisini feshettiğini açıkladığı tarihi kararının ardından gözler sonraki sürece çevrildi. PKK, Irak’ın kuzeyinde belirlenen noktalarda 3-4 aylık süreçte silahları bırakacak. Terör örgütü depo, mağara gibi cephaneliklerinin olduğu yerleri devlete bildirecek. Ayrıca PKK'nın fesih kararına uyup uymadığı, silahları teslim edip etmediği sahada 7/24 takip edilecek. Gerçekten 'silahlar bırakılıp terörden uzak mı duruluyor yoksa alınan karar göstermelik mi?' bakılacak.
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu. Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte 3 bin 400 PKK'lı dağdan inecek.
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı ile başlayan yeni süreç adım adım şöyle işleyecek:
MİT HER ADIMDA DEVREDE
Silahların teslimi sürecinin 3-4 ay sürmesi planlanıyor. Terör örgütünün silahları teslim etmesi için Kuzey Irak'ta (KDP'nin etkin olduğu yerlerde) üç-dört nokta belirlendi, gerekli hazırlıklar yapıldı, önlemler alındı. Buralarda Kuzey Irak yönetimi ve MİT'in işbirliği ile süreç yürütülecek. Devlet terör örgütünün elindeki silahları bildiği için ne kadarının teslim edilip edilmediğini de rahatça kontrol edebilecek.
CEPHANELİKLER BİLDİRİLECEK
Sabah'ın haberine göre Terör örgütünün silah, mühimmat ve diğer malzemelerinin bulunduğu depo ya da mağara gibi yerleri de devlete bildirecek.
İKİ GRUP İÇİN FARKLI BİR SÜREÇ UYGULANACAK
Şu anda 3 bin 500 civarında terör PKK'lı terörist bulunuyor. Bunların 100 civarında olanı üst düzey yönetici olarak kabul ediliyor. İki grup için farklı bir süreç uygulanacak.
SUÇ KAYDI OLMAYANLAR TÜRKİYE'YE GELECEK
Çoğunluğu suç kaydı olmayanlardan oluşan yaklaşık 2 bin terör örgütü mensubunun Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Bunlar mevcut yasalar içinde hukuki bir sürece tabii tutulacak.
2 YILLIK DENETİM SİSTEMİ
2 bin kişi özel bir düzenleme yapılmayacak. Normal hukuk süreçlerinden sonra 2 yıllık denetim ve gözetim ile topluma entegre olmaları sağlanacak. 2 yıllık denetimin "denetimli serbestlik" gibi bir sistem olması da olasılıklar arasında.
YÖNETİCİLERİN SURİYE'DE BULUNMASINA İZİN VERİLMEYECEK
Üst düzey yöneticiler Güney Afrika ya da batılı bazı ülkelere gönderilecek. Bazılarının ise Kuzey Irak'ta kalabilecek. Ancak hiçbir üst düzey yöneticinin Suriye'de bulunmasına izin verilecek.
YPG UNSURLARI SURİYE ORDUSUNA ENTEGRE OLACAKLAR
YPG unsurları Suriye milli ordusuna entegre olacak. Onlarla ilgili süreç Suriye yönetimi ile işbirliği içinde yürütülecek.
ARAP AŞİRETLER AYRILACAK
Devletin ilgili birimlerinde, "SDG bünyesinde yaklaşık 50-60 bin kişilik bir güç bulunuyor. Bunların maaşları (yaklaşık 300 dolar) ABD tarafından ödeniyordu. ABD maaş verdiği kişilerin sayasını azalttı. Geri kalanın da kesilmesi bekleniyor. ABD maaş vermeyi kestiği için Arap aşiretleri önümüzdeki dönemde SDG'den ayrılacak. Böylece PYD'nin örgütlü zemini büyük oranda ortadan kalkacak. Çünkü Suriye'deki Kürt nüfus 700-800 bir ile sınırlı" tespiti yaptı.
EKİMDE YENİ AŞAMA
Ekim ayına kadar silahların teslim edilmesi ile birlikte tüm toplumu kapsayacak şekilde demokratikleşme süreci başlatılacak. Kayyum, anayasa değişikliği gibi konular PKK'nın söz verdiği gibi silahları teslim edip sahadan çekildiğinin tespiti ile hayata geçirilecek.
OPERASYONLAR DURMAYACAK
Türkiye'de güvenlik politikalarında ani bir değişiklik olmayacak. Terörle mücadele operasyonlarının, örgütün fiilen silah bıraktığı ve herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığı net biçimde görülene kadar devam edecek. Yetkililer, "Fesih açıklamasının sahada karşılığı olması gerekir" değerlendirmesinde bulunuyor.
DEVLET 7/24 TAKİPTE
Terör örgütü PKK'nın fesih kararına uyup uymadığı, silahları teslim edip etmediği sahada 7/24 takip edilecek. Gerçekten "silahlar bırakılıp terörden uzak mı duruluyor yoksa alınan karar göstermelik mi?" bakılacak.
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