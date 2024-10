Gazze’de insanlıkla beraber Batı medyası da öldü!

Batı medyası Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin ikiyüzlülüğüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Batı merkezli New York Times, Daily Mail, CNN, Wall Street Journal, Guardian, Sky News ve BBC Gazze'deki soykırım karşısında yaşananları göz ardı etmekle kalmadı İsrail'e güzellemelerde bulundu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC,arabaları İsrail işgal güçlerince tank atışıyla vurulan ve yardım çağrısında bulunan 6 yaşındaki Hind Rajab için "Hind Rajab, 6 yaşındaki kız yardım telefonlarının ardından günler sonra Gazze'de ölü bulundu" başlığını attı. Hind Rajab'ın bir doğal afette ölmüş gibi servis edildiği haberde İsrail işgal güçlerinin önce Hind'in akrabalarını, ardından Hind'in yardımına gelen kurtarma ekiplerini katlettiği bilgisi ise gizlendi. Minik kızın cansız bedenine 12 gün sonra enkaza dönmüş arabanın içerisinde ulaşıldı. Bu vahşete rağmen BBC haberini İsrail'e toz kondurmayacak şekilde servis etti.

BATI MEDYASINDAN İŞGAL GÜÇLERİNE GÜZELLEME

Sky News ve Telegraph gazeteleri hafta içerisinde ölen İsrailli askerler için "Öldürülen dört İsrailli gencecik askerlerin isimleri açıklandı" başlığını attı.

Batı medyasının ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi

7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı'nın başlamasının ardından, bütün savaşı Filistin direniş örgütü Hamas başlatmış gibi servis eden Batılı medya, İsrail'in Aksa Tufanı'ndan önce bölgede işlediği savaş suçlarını göz ardı etti. Haberlerde savaşı Hamas'ın başlattığı görüşü empoze edilirken Hamas'ın 40 tane İsrailli bebeğin başını kestiği yalanı CNN ve New York Times tarafından günlerce yazıldı.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLENLERDEN BAHSEDİLMEDİ

7 Ekim'den sonraki ilk 14 gün Daily Mail gazetesinin ilk sayfasında Gazze'de öldürülenlere hiç değinilmedi. İsrail'deki ölü sayısı ise defalarca verildi.

Economist günlerce "İsrail'e yönelik kana susamış saldırı" başlıklarını kullanırken, Guardian da Hamas'ın saldırısı için "Cani saldırı" dedi. Fakat 1 yıldır 42 bin kişiyi katlederek bölgede etnik temizlik yapan İsrail için böyle ifadeler kullanılmadı.

GAZZE'DE BAŞKA UKRAYNA'DA BAŞKA

Nation sitesi CNN ve MSNBC gibi yayın kuruluşlarının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarındaki ilk 100 gün ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki ilk 100 günde yaptıkları haberleri karşılaştırdı. Siviller, gazeteciler, çocuklar, göçmenler gibi ifadeler Ukraynalılar için Filistinlilere oranla çok daha fazla kullanıldı. Üstelik Ukrayna'da savaşın ilk 100 gününde 262 çocuk öldürüldü. Gazze'de katledilen çocuk sayısı aynı zaman diliminde 10 bini geçmişti.

Batı medyasının ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi

ABD medyası öldürülen Ukrayna ve İsrailliler için defalarca kez "barbarca, korkunç, vahşet, katliam" gibi ifadeleri kullanırken bu tanımlamaları Filistinliler için bir kez bile kullanmadı.

New York Times, Washington Post ve Los Angeles Times da Ukrayna'daki savaşın ilk 6 haftasında öldürülen gazetecilere defalarca kez haberlerinde yer verdi. Ukrayna'da bu süreçte 6 gazeteci öldürüldü. Aynı dönemde Gazze'de 48 gazeteci öldürüldü. Ama Filistin'de öldürülen gazetecilerden neredeyse hiç bahsedilmedi.

İFADELER KIYASLANDI

Intercept'in analizine göre New York Times, Washington Post ve Los Angeles Times gibi gazetelerde her iki Filistinli ölümünde Filistinlilerin adı bir kez geçirildi. Her İsrail ölümünde İsraillilerden sekiz kez bahsedildi. Bu üç gazetenin 1.100 farklı başlığında ise sadece iki başlıkta Gazzeli çocuklardan bahsedildiği saptandı. Yapılan haberlerde Filistinliler ve İsrailliler için hangi ifadeleri kullanıp ya da kullanmadıklarını SABAH gazetesinin ekibinden Selçuk Eren çıkardı:

Batı medyasının ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi

Batı medyasının ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi

Propaganda ve yalan haber uzmanı Profesör Mark Owen Jones, "Filistinliler resimden çıkarılıyor, tek mağdur İsrail gibi gösteriliyor" dedi.

ABD ve Avrupa basınındaki haberlerin çerçevelenmesinde öldürülen Filistinliler birer istatistik olmaktan öteye gitmiyor. Diğer taraftan öldürülen ya da rehin tutulan bir İsraillinin hayat hikayesi tüm dramatik detaylarıyla sayfalara taşınıyor.

İSRAİLLİ YETKİLİLERE KOŞULSUZ GÜVEN

Haberlerde ayrıca sürekli İsrailli yetkililerin ifadelerine yer veriliyor ve mutlak doğru kabul ediliyor. Column sitesinin katliamının birinci ayına dair araştırmasına göre CNN, MSNBC ve Fox News gibi haber kanalları İsrail ordu sözcüsü Peter Lernerwas ile 44 kere röportaj yaptı. Ayrıca Birlemiş Milletler, Oxfam, Kızılhaç, İnsan Hakları İzleme Örgütü, UNICEF gibi uluslararası kabul gören kurumların İsrail'e yönelik ortaya çıkardığı savaş suçu detaylarına haberlerde hiç yer verilmedi.

İsmini vermeyen bir CNN çalışanı, Guardian gazetesine yaptığı itirafta İsrail yanlısı tutumun direkt olarak CNN'in tepe ismi Mark Thompson'dan geldiğini aktardı. Deadline sitesine konuşan BBC çalışanları da aynı şekilde en üst noktadaki isim olan Tim Davie'yi suçladı.

Gazze'de 500 sivilin öldürüldüğü hastane katliamı için New York Times bir başlığını üç kez değiştirmişti. İlk başta "İsrail'in saldırısı" denildi. Sonrasında aynı başlık "Gazze'de hastaneye saldırı" oldu. Ardından ve nihayetinde "Gazze'deki hastanede patlama" başlığı olarak değiştirildi. Bu durum Batı medyasının ikiyüzlülüğünü kanıtladı.