Batı medyasının ikiyüzlülüğü! BBC ve CNN çalışanları utanç verici yayıncılığı ifşaladı

Dünyanın önde gelen iki haber kuruluşlarından CNN ve BBC için Gazze savaşını takip eden on gazeteci, bu kuruluşların haber merkezlerinin 7 Ekim'den bu yana iç işleyişini ifşa ederek, yayınlarının haberlerde İsrail yanlısı bir tarafgirlik, sistematik çifte standartlar ve gazetecilik ilkelerinin sık sık ihlal edildiğini iddia etti.

On gazeteci birçok durumda, üst düzey yayın yönetmenlerini, İsrailli yetkilileri sorumlu tutmamakla ve İsrail vahşetlerini önemsiz göstermek için haberciliğe müdahale etmekle suçladı.

El Cezire'nin The Listening Post programına konuşan gazeteciler, takma isimlerle programa katılırken CNN'de bir haberde, gazetecilerin önceden uyarılarına rağmen yayına sahte İsrail propagandası konulduğunu ifade etti.

CNN muhabirlerinden Adam, 7 Ekim'den önce CNN yayıncılığına bütün kalbiyle güvendiğini belirterek "Ancak 7 Ekim'den sonra İsrail'in söylemlerini destekleyen haber yayınlarının ortaya çıkmasının kolaylığı beni gerçekten sarstı. CNN'in haber yayıncılığını zorladığı zamanlar faakt şimdi dengede ne yazık ki ne tarafta durduğumuz çok açık. Durduğumuz taraf gerçekten tamamen bağımsız" dedi.

CNN'DE UTANÇ VERİCİ YAYINCILIK

Kasım ayında, CNN Uluslararası Yayıncılık Editörü Nic Robertson, Gazze'nin bombalanan El Rantisi Çocuk Hastanesini ziyaret etmek için İsrail işgal güçlerine katıldı. İçeri girdikten sonra askeri sözcü Daniel Hagari, Hamas'ın hastaneyi İsrailli esirleri gizlemek için kullandığına dair kanıt bulduğunu iddia etti. Hagari, Robertson'a duvarda Arapça yazılmış bir şeyler gösterdi ve bunun esirlere eşlik eden Hamas üyelerinin yoklamasından oluşan bir liste olduğunu söyledi.

Hagari, "Bu bir esirlere bekçilik listesi. Her teröristin (!) kendi vardiyası var " dedi. Adam yayını CNN için "utanç verici bir an" olarak hatırlatarak "Bu bir Hamas yoklama listesi değildi. Bu bir takvimdi ve Arapça yazılmış haftanın günleriydi. Ancak Nic Robertson'dan çıkan haber iddiayı doğruluyordu" şeklimde konuştu.

BÜTÜN UYARILAR GÖRMEZDEN GELİNDİ

Daha da kötüsü, İsrail'in yalanı CNN görüntüleri yayınlanmadan önce sosyal medyada Arapça konuşanlar tarafından çürütülmüştü ve El Cezire tarafından birden fazla CNN gazetecisine ve dahili bir WhatsApp sohbetinde uyarılmıştı. Filistinli bir yapımcı Robertson da meslektaşlarını uyardı ancak bütün uyarılar görmezden gelindi.

Adam, El Cezire'ye verdiği demeçte Nic'e "İnsanlar bunun doğru olmadığını söylüyor, durun" dediğinde Nic'in kendisini "Hagari'nin bize yalan söylediğini mi söylemek istiyorsun?" diyerek gerçeği göz ardı ettiğini şöyle dile getirdi:

"Yalan haberin durdurulması için bir şans vardı. Ancak Nic kararlıydı ve haberi yayınladı. Nic çok deneyimli bir muhabir. Eğer kendi meslektaşlarınızdan çok İsrail hükümetine güveniyorsanız, o zaman en azından bir kınama almanız gerekir çünkü haberciliğiniz İsrail operasyonuna kılıf uydurmaktan öteye geçemedi"

El-Rantisi hastanesinde esirlerin tutulduğuna dair hiçbir kanıt ortaya çıkmadı.

"RUSYA BOMBALARKEN TEYİT ETMİYORLARDI"

Adam ayrıca CNN gazetecilerinin 'İsraillilerden teyit almadığımız sürece Gazze'deki hava saldırılarını hava saldırısı olarak adlandıramadıkları' bir dönem olduğunu söyledi.

"Başka hiçbir yerde bunu yapmazdık. Ruslara, diyelim ki Kiev'deki bir hastaneyi bombalayıp bombalamadıklarını sorma ihtiyacı görmezdik"

Adam, yakın zamanda Gazze'deki sağlık yetkililerinin İsrail saldırılarında 40.000'den fazla kişinin öldüğünü duyurmasının ardından CNN Genel Yayın Yönetmeni Mike McCarthy'nin ekibine İsrail'i aklamak için ölümlerden 'Hamas'ı bağlamlandırma ve sorumlu tutma' talimatı verdiğini söyledi. Adam, "Bu, CNN kamera kadrajlarına da böyle yansıtıldı" diye ekledi.

BBC'DEN ÇİFTE STANDART

BBC'nin eski muhabiri Sara, İngiliz yayın kuruluşunun konuklarla röportaj yaparken çifte standart uyguladığını ileri sürdü.

El Cezire'ye konuşan yazar, BBC'de artık bir gelecek göremediğini, bunun bir nedeninin de 'yöneticilerin editoryal önyargı konusundaki endişeleri ele alma konusundaki isteksizliği' olduğunu söyledi.

BBC, 7 Ekim'den sonra sahadaki yayıncıların potansiyel röportaj adaylarını çevrimiçi takip edebilecekleri ve değerlendirebilecekleri bir dahili grup sohbeti kurdu. El Cezire o sohbetten mesajlara ulaştı.Sohbette Filistinli gazetecilerin Siyonist kelimesini kullandığı için mimlendiği ortaya çıktı ve Filistinli gazeteciler tarafından yapılan haberler doğruluğu teyit edilmesine rağmen verilmedi. Fakat İsrail'in sağladığı herhangi bir iddia hiçbir teyite ihtiyaç duymadan servis edildi.

İsrailli politikacı Idan Roll 17 Ekim'de BBC sunucusu Maryam Moshiri'ye Hamas'ın güney İsrail'e saldırısı sırasında 'bebeklerin ateşe verildiğini' ve 'bebeklerin başından vurulduğunu' söyledi, İsrail herhangi bir kanıt sunmadı ve Hamas reddetti fakat yine de sunucu Moshiri iİsrail'in ddiasına itiraz etmedi veya soruşturmadı.

"BATILI MEDYA İÇİN TARİHİ BİR AN"

Son bir yıldır uzmanlar ve deneyimli gazeteciler, önde gelen Batılı medya kuruluşlarını, Filistinlileri insanlıktan çıkarıp çektikleri acıları küçümserken İsrail yanlısı bir tutum sergilemekle suçluyor.

The New York Times ve BBC'deki az sayıda gazeteci vicdanlarını öne sürerek istifa etti. Diğerleri kampanyalar yürüterek ve kurum içi toplantılar düzenleyerek içeriden bir şeyleri değiştirmeye çalıştı.

Geçtiğimiz yıl İsrail'in Aksa Tufanı'na Gazze'deki verdiği yanıt nedeniyle Birleşmiş Milletler insan hakları yetkilisi Craig Mokhiber , El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Bu, soykırımın gerçekleştiği sırada gerçekleştiğine sıklıkla tanık olmadığımız tarihi bir an" dedi ve şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğerleri gibi Batılı hükümetlerin suç ortağı olduğu bir savaşta, soykırım mekanizmasının bir parçası haline gelen Batılı medyanız var. Tarihi olan bu. Korkutucu olan bu."

BBC ve CNN ise El Cezire'nin yayınladığı haberin ardından taraflılık iddialarını reddetti.