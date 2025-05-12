A Haber radyoda da bir numara! 24 saat canlı yayın, en doğru ve tarafsız habercilik

Yerli ve milli medyanın öncülerinden olan A Haber, radyoda da Türkiye'nin dört bir yanında dinleyicilerle buluşuyor. Doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğin adresi A Haber Radyo; 81 il 194 noktada 24 saat canlı yayınlarla ve özel konuklarla gündemin nabzını tutuyor.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 14:29

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Türkiye televizyonlarının en çok izlenen haber kanalı A Haber; radyoda da doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla ön plana çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanında dinleyicileriyle buluşan A Haber, uzman habercilik anlayışı ve özel konuklarla Türkiye'nin de dünyanın gündemine ışık tutuyor.

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A HABER RADYOYU DİNLEYEBİLECEĞİNİZ FREKANSLAR

İL İLÇE MEVKİİ FREKANS Adana Merkez Alihocalı Köyü 97.8 Adana Ceyhan Sirkeli Köyü 105.9 Adıyaman Gölbaşı Su Deposu 96.6 Adıyaman Merkez Alidağı Mevkii 97 Afyonkarahisar Bolvadin Yeni Mezarlık Üstü 88.8 Afyonkarahisar Emirdağ Dağılgan Köyü Üstü 94 Afyonkarahisar Merkez Hıdırlık Mevkii 88.8 Ağrı Doğubayazıt Şehir İçi 88.8 Ağrı Merkez Küpkıran Tepesi Belediye Hurdalığı 88.8 Ağrı Patnos Dersane Üstü 88.8 Aksaray Merkez Su Deposu 92 Amasya Merkez Merkez 92 Ankara Merkez Dikmen 1 90 Ankara Polatlı Su Deposu 102.2 Ankara Şereflikoçhisar Çavuş Tepesi 90 Ankara Merkez Dikmen 2 99.7 Antalya Alanya Bektaş Tepe 88.8 Antalya Elmalı Topdağı 88.8 Antalya Korkuteli Dallas Tepesi 88.8 Antalya Kumluca Sarnıç Tepesi 89.8 Antalya Manavgat Türk Beleni Mevkii 88.8 Antalya Merkez Mazı Dağı 1 97.6 Antalya Alanya Bektaş Tepe 102,00 Antalya Merkez Mazı Dağı 2 102,00 Ardahan Merkez Yenimahalle 88.8 Artvin Hopa Sundura Mahallesi Un Fabrikası Mevkii 88.8 Artvin Merkez Şarbiyet Tepesi Seyitler Köyü 88.8 Aydın Çine Karahayıt Köyü Üstü 94.5 Aydın Kuşadası Kese Dağı 88.6 Aydın Merkez Kurt Tepesi 94.5 Aydın Nazilli Pınarbaşı Mah. 100.8 Balıkesir Dursunbey Hıdırlık Mevkii 93.1 Balıkesir Edremit Tavşantepe 92 Balıkesir Gönen Akçapınar Köyü 101.7 Balıkesir Merkez İkinci Sakarya Mahallesi 106.8 Bartın Merkez Aladağ 98.8 Batman Merkez Belediye Su Deposu 1 88.8 Bayburt Merkez Erenli Tepesi 98 Bilecik Bozüyük Höyük 98.2 Bilecik Merkez Yediler Tepesi 92.4 Bingöl Merkez Mizan Tepe 2 96 Bitlis Adilcevaz Su Deposu 93.5 Bitlis Ahlat Adabağ Mevkii 88.8 Bitlis Merkez Dideban Tepe 88.8 Bitlis Tatvan Su Deposu 300 Evler 88.8 Bolu Gerede Esentepe 88.8 Bolu Merkez Pir Ahmetler Köyü Üstü 90 Burdur Merkez Oyuklu Tepe 88.8 Burdur Tefenni Soğuk Hava Deposu Üsütü 88.8 Burdur Yeşilova Su Deposu 91 Bursa İnegöl Belediye Verici Tesisleri 98.1 Bursa Merkez Gündoğdu 1 88.8 Bursa Yenişehir Subaşı Köyü 88.8 Çanakkale Çan Çam Tepesi 95 Çanakkale Merkez Radartepe 1 88.8 Çankırı Merkez Hıdırlık Mevkii 104 Çorum Merkez Küçük Sanayi Sitesi 97.7 Çorum Osmancık Şehiriçi 93.7 Çorum Sungurlu Manastır Tepesi 88.8 Denizli Çal Süller 88.8 Denizli Çivril Iğdır Tepesi 97 Denizli Merkez Çöplük Tepe 88.8 Diyarbakır Ergani Nifi Dağı 88.8 Diyarbakır Merkez Talaytepe 88.7 Diyarbakır Merkez Talaytepe 90,00 Düzce Merkez Tokuşlar Köyü Mevkii Su Deposu 2 88.8 Edirne Keşan Bağlaraltı Mevkii 101.7 Edirne Merkez Buçuk Tepe 104.3 Elazığ Merkez Harput 99.4 Erzincan Merkez Şehiriçi 88.8 Erzurum Hınıs Bahçe Mahallesi 90.2 Erzurum Horasan Sarıyazılar Mevkii Şahin Tepesi 88.8 Erzurum İspir Gaziler Dağı 104.5 Erzurum Merkez Gaziler Tepesi Dağ Mahallesi 1 98 Erzurum Narman Ethem Baba Türbesi 104.5 Erzurum Oltu Karabayır 91 Erzurum Pasinler Hasandede Mevkii 105 Eskişehir Merkez Kozkayı Köyü 2 91.8 Eskişehir Sivrihisar Sivrihisar 94.5 Gaziantep Merkez Kayak Mevkii 1 88.8 Gaziantep Nizip Taşbaş Köyü 88.8 Giresun Merkez Bulancak Dikmentepe Mevkii 89.6 Gümüşhane Merkez Kuşakkaya 91 Hakkari Merkez Kaletepe Mevki 88.8 Hatay İskenderun Çankaya Tepesi 100.6 Hatay Merkez Küçükdalyan Belediye Mezbahası 105 Iğdır Merkez Su Deposu 88.8 Isparta Merkez Kirazlıdere 88.8 İstanbul Üsküdar Çamlıca 1 88.8 İstanbul Üsküdar Çamlıca 90.2 İzmir Bergama Tiyelti Köyü 91 İzmir Dikili Karadağ 105.4 İzmir Merkez Yamanlar Karatepe 95.2 İzmir Çeşme Çakabey Mevkii 88.8 İzmir Merkez Yamanlar Karatepe 104.3 K.Maraş Afşin Atlas Tepesi 88.8 K.Maraş Elbistan Şeker Fabrikası Üstü 105 K.Maraş Merkez Dereli Mevkii 88.8 Karabük Merkez Kayabaşı 88 Karaman Merkez Hamza Zindanı 88.8 Kars Kağızman Haznedar 94.2 Kars Merkez Kale 88.8 Kars Sarıkamış İstasyon Mahallesi Eski Su Deposu 88.8 Kastamonu Merkez Toklutepe Kale Mevkii 89 Kastamonu Tosya Yangın Kulesi 98.6 Kayseri Merkez Mimarsinan 1 102.9 Kayseri Pınarbaşı Hürriyet Mezarlığı 88.8 Kayseri Yahyalı Karacatepe 97.3 Kırıkkale Merkez Ahalı Tepe 88.8 Kırklareli Lüleburgaz Edirne Bayırı Mevki 88.8 Kırklareli Merkez Bölge Trafik Önü 88.8 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Sırtı 93.5 Kilis Merkez Resulosman Dağı 89.3 Kocaeli Merkez İfraziye Köyü 88.8 Konya Akşehir Hıdırlık Mevkii 97 Konya Beyşehir Su Deposu 88.8 Konya Ereğli Göztepe 88.8 Konya Merkez Akyokuş 92.6 Kütahya Merkez İnköy Tepesi 88.4 Kütahya Simav Trt Vericileri Yanı 89.3 Kütahya Tavşanlı Göbel Tepesi 88.8 Malatya Merkez Yıldız Tepe 2 105.2 Malatya Merkez Yıldız Tepe 1 104.3 Manisa Akhisar Karahöyük Dağı 96.6 Manisa Demirci Andıkini Sırtı 88.8 Manisa Köprübaşı Belediye Vericileri Yanı 88.8 Manisa Merkez Cennettepe Su Deposu 1 95.2 Manisa Salihli Pilav Tepe 90.5 Manisa Soma Mezarlık Mevkii 94.9 Manisa Turgutlu Yayla Tepe 88.8 Mardin Merkez Kırgıztepe 95.8 Mardin Midyat Dersane Üstü 99.4 Mardin Nusaybin Şehiriçi 89 Mersin Merkez Kocahamzalı 1 106.8 Mersin Mut Su Deposu Mevkii 103 Mersin Silifke Sarıcalar Mahallesi Trt Yanı 106.8 Muğla Fethiye Oyuklutepe 92.9 Muğla Köyceğiz Trt Vericileri Yanı 89 Muğla Marmaris Marina Üstü 97.9 Muğla Merkez Karadağ 93.7 Muğla Milas Boğa Yokuşu 89.8 Muğla Yatağan Belediye Gazinosu 93 Muğla Bodrum Göktepe 96.5 Muğla Göçek Kızlanbeli Tepesi 90.5 Muğla Marmaris Marina Üstü 90.3 Muş Merkez Kuyumcular Pasajı Üzeri 88.8 Nevşehir Merkez Kepez 90.7 Nevşehir Ürgüp Topuz Dağı 98.5 Niğde Merkez Göbekli Dağ 99.9 Ordu Fatsa Kıyıköy Mevkii 102 Ordu Merkez Akçatepe 102 Ordu Ünye Fevzi Çakmak Mahallesi Su Deposu 107.3 Osmaniye Kadirli Maltepe 103.5 Osmaniye Merkez Antentepe 95.3 Rize Ardeşen Yarbaşı Tepesi 106.5 Rize Merkez Dağbaşı Mahallesi 90.8 Sakarya Merkez Serdivan Mevkii 103.2 Samsun Bafra Fevzi Çakmak Mahallesi Su Deposu 105.5 Samsun Havza Karşıyaka Mahallesi 90.2 Samsun Merkez Bakacak Tepe 92 Siirt Merkez Tugay Yanı 88.8 Sinop Boyabat Esentepe Mahallesi Eski Su Deposu 88.8 Sinop Merkez Tel Kavşağı Mevkii 88.8 Sivas Divriği Akafa 96 Sivas Merkez Merakum 90 Şanlıurfa Merkez Germüç Dağı Eteği Köyü Mevkii 100.2 Şanlıurfa Merkez Germüç Dağı Eteği Köyü Mevkii 103 Şanlıurfa Viranşehir Belediye Su Deposu 90 Şırnak Cizre Emniyet Müdürlüğü Üstü 93 Şırnak Merkez Müşüle Tepesi 88.8 Tekirdağ Çerkezköy İstasyon Bayırı Mah. 104.2 Tekirdağ Çorlu Karatepe 101.6 Tekirdağ Merkez Nusratlı Tepesi 101.7 Tekirdağ Merkez Nusratlı Tepesi 104.4 Tekirdağ Şarköy Su Deposu 88.8 Tokat Erbaa Su Deposu 88.8 Tokat Merkez Gıjgıj Tepesi 104 Tokat Reşadiye Karşıkent Mahallesi 88.8 Tokat Zile Büyük Otel Üzeri 95 Trabzon Çarşıbaşı Merkez Mahallesi 89.6 Trabzon Çaykara Su Deposu 92.8 Trabzon Maçka Su Deposu 92.8 Trabzon Merkez Boztepe 99.9 Trabzon Şalpazarı Su Deposu 92.8 Trabzon Tonya Su Deposu 90.2 Tunceli Merkez Esentepe Mahallesi Eski Su Deposu 88.8 Uşak Merkez Yeniceköy Yolu Üzeri 105 Van Merkez Hacı Bekir Kışlası Yanı Tugay Üstü 92 Yozgat Akdağmadeni Dağ Mevkii 94.4 Yozgat Merkez Çamlık Mevkii 94.2 Yozgat Sorgun Sanayi Sitesi 89 Yozgat Şefaatli Belediye Vericileri Mevkii 100.1 Zonguldak Krd. Ereğli Göztepe 103.8 Zonguldak Merkez 10 Temmuz Mahallesi 100