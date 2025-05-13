Ekonominin can damarı Terörsüz Türkiye! Doğu ve Güneydoğu’da yatan cevher

KİM NE DEDİ?
5 YILDA BİR İLAVE 1 TRİLYON DOLAR
PROF. DR. KEREM ALKIN/ MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ:
Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin ortalama reel büyüme performansına, Türkiye'nin dört bir yanında, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki büyük yatırım hamlesi ile ek 1.5 katkı sağlayacak. Türkiye'nin önümüzdeki 25 yıl ortalama reel büyümesi 1 puan daha hızlanmış olacak. Bu da, 2025-2030 arası GSYH'nın yüzde 35 artması anlamına geliyor. Bu performans 2030'da Türkiye ekonomisini 2 trilyon dolara taşıyacak. Yatırımların çarpan etkisi ile 2030 ile 2050 arası, Türkiye ekonomisi her 5 yılda bir GSYH'sına 1 trilyon dolar daha ekleyerek, 2050'de 5 trilyon doları aşmış ve 6 trilyon dolara ilerleyen bir ekonomi konumuna getirecek. Türkiye'nin Terörsüz Türkiye süreciyle küresel tedarik zincirinde güvenilir liman konumunu perçinlemesi, ihracatımızı 2030'de 300 milyar doların üzerine, 2040'da 450-500, 2050'de ise 700-750 milyar dolar bandına taşıyacak.