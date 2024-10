Siyonistlerin yeni planı: BM’yi devreden çıkarmak

Siyonist İsrail 30 Eylül'den bu yana Lübnan'a başlattığı sözde kara harekatının ardından 4 kez Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL), saldırdı.

2 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail karşıtı olarak nitelendirdiği Guterres'in 'teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek verdiğini' iddia ederek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan etti ve ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurdu.

İşgalci İsrail Lübnan'daki UNIFIL'e saldırdı (AP)

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef aldı, bir UNIFIL gözlem kulesi de Merkava tankı ile vuruldu.

Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirildi. İşgalci İsrail BM askerlerine kimyasal silahla saldırdı. 15 Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü askerinin kimyasal silahlardan olumsuz etkilendiği açıklandı.

İsrail'in BM'yi hedef alan saldırıları birçok dünya liderlerince kınansa da İsrail BM'yi etkisiz hale getirmek ve yaptığı soykırımı meşrulaştırmak için BMY'ye saldırmaya devam ediyor.

SALDIRILARI MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Filistin Direniş Örgütü Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'ın şehit edilmesinin ardından üstünden çıktığı iddia edilen eşyalar arasında tesbih, peçete, zikirmatik, el feneri, hadis kitabı ve bir mermi olduğu görüntüsü paylaşıldı. Aynı fotoğraf karesinde yer alan BM'ye kayıtlı bir öğretmenin 2017 yıllında sona ermiş Mısır pasaportunun da Yahya Sinvar'a ait olduğu iddia edildi.

Siyonistler BM'yi hedef alan paylaşımlarda bulundu

Paylaşılan fotoğrafların ardından sosyal medya hesabından tanınmış birçok Siyonist, BM'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelere BM'yi desteklememe çağrısında bulunan Siyonistler, İsrail işgal güçlerinin BM birliklerine saldırılarını meşrulaştıracak söylemlerde bulundu.

BM'nin Filistin'le iligili yaptığı insani kriz çağrılarını ve hukuki varlığını görmezden gelen soykırım destekçileri, BM'yi devreden çıkararak Orta Doğu'daki işgallerini meşrulaştırmayı hedefliyor.

UNFIL'E NETANYAHU'DAN ÇİRKİN İFTİRA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM'ye UNIFIL barış gücü askerlerinin Lübnan'daki çatışma alanlarından tahliye edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Netanyahu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben "UNIFIL'i Hizbullah'ın kalelerinden çekmenizin zamanı geldi." demişti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu BM Genel Sekreteri Antony Guterres'e seslendi

BİRÇOK İHLAL BİLDİRİLDİ

Çağrının ardından UNIFIL, tankların bir üssün kapısından zorla girilmesi de dahil olmak üzere İsrail'in bir çok ihlali olduğunu bildirmişti.

UNIFIL, "Son günlerde dördüncü kez İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeliyle mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı kararın ağır bir ihlalidir. UNIFIL'in yetki alanı, operasyon bölgesinde hareket özgürlüğünü öngörmektedir ve bu konudaki her türlü kısıtlama 1701 sayılı kararın ihlalidir. İsrail ordusundan bu şok edici ihlaller konusunda bir açıklama talep ettik." şeklinde açıklama yapmıştı. İsrail işgal güçleri herhangi bir açıklama yapmadı.