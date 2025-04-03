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A Haber ve ATV'yi hedef alan Özgür Özel'e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

Türkiye CHP'nin boykotunu boykot etti. Halk CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına tepki gösterdi. A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında A Haber ve ATV'yi de hedef alan Özgür Özel'e seslendi. Helvacı, "Biz alışkınız daha önce boynumuza urgan geçireceklerdi, FETÖ listelerinde isimlerimiz vardı ama bunun vebali ya da bundan sonraki karışıklığı nasıl önleyecekler?" dedi. İşte Helvacı'nın Özgür Özel'e yönelttiği sorular...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:28
A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları, öğretmen, çiftçi, memur, hakim, yargı mensubu, CHP'li olmayan kim varsa hakaret ediyor.

Son olarak ekonomiyi hedef alan CHP'ye tepki büyük. Türkiye CHP'nin boykotunu boykot etti. Halk CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına tepki gösterdi.

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

A HABER VE ATV'Yİ HEDEF ALDI

Özgür Özel Turkuvaz Medya'yı hedef alıp ATV'ye reklam verenleri de tehdit etti. Özel, "ATV'ye reklam veren firmalar bizim gönlümüzde yeri olmayacak bundan sonra onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında A Haber ve ATV'yi de hedef alan Özgür Özel'e seslendi.

İşte Helvacı'nın açıklamaları;

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

"FIKRA BU KADAR"

Bir boykot meselesi aldı başını gidiyor. Ayrıştıkça ayrışıyoruz. Kutuplaştıkça kutuplaşıyoruz. O ona sen bizdensin diyor bu buna sen bizden değilsin diyor. İnanılır boyutta değil. Türkiye'de şu anda yaşanan şey Türk ekonomisini sabote eden Türk ekonomisini boykot eden Türk vatandaşlarını konuşuyoruz gerçekten fıkra bu kadar. Siyasetin gündemi bu sokağın gündemi bu. Bir yandan esnaf diyor ki böyle bir şey neden yaptınız bizim ne suçumuz var?

CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISINA BÜYÜK TEPKİ
A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

BÜYÜK ŞİRKETLER KEPENK KAPATSA NE OLACAK?

Dün boykot yapıyoruz denildi. Millet alışverişe koştu buna inat. Birçok işçi çalıştıran büyük büyük şirketler yarın kepenk kapattı diyelim bu boykotlar tuttu devam etti. Bu sefer herhalde CHP'liler işte kalacak AK Partililer işten gönderilecek öyle bir şey düşünülüyor galiba.

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

TÜRK EKONOMİSİNE NE KADAR ZARAR VERDİ?

Tüm bakanlar esnafın yanında olmak için dün gittiler onlarla sohbet ettiler alışveriş yaptılar. Bu işin bir boyutu. Bir boyutunda da bence şunu çok net konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum hatta şu ana kadar da konuşulmadığını düşünüyorum hiçbir televizyon kanalında biz de dahil. Bu iş tuttu, tutmadının yanı şıra elbette bu boykota destek verenler oldu. Bence bugünden itibaren şunu konuşalım bu boykot şu kadar milyon lira Türk ekonomisine zarar verdi. Rakam rakam ucu ucuna yazalım küsuratına kadar. Bakalım ana muhalefet partisi milli ekonomiye nasıl bir zarar verir bunun üzerine de konuşalım. Bu da işin en önemli başlığı.

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

"BOYNUMUZA URGAN GEÇİRECEKLERDİ"

Bir yandan biz hedef alındık dün. Biz alışkınız daha önce boynumuza urgan geçireceklerdi, FETÖ listelerinde isimlerimiz vardı ama bunun vebali ya da bundan sonraki karışıklığı nasıl önleyecekler? Ya da bir şey olursa nasıl bir açıklama yapacaklar merak ediyorum. Herkes birinin çoluğu çocuğu. Herkes bir aileye mensup. Herkes ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Onu hedef göster bunu hedef göster. Çocuklar hapishaneye girsin onlarla ilgili bir yandan çığırtkanlık yap bu işin boyutu nereye varacak nereye gideceğiz gerçekten bu çok büyük bir merak konusu.

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

MAHALLE BASKISI

Hiç kimse hiçbir yerde görüşü nedeniyle işinden olsun istemeyiz. Aylar önce Ezgi Mola konuşuldu ATV'de bir dizi teklifini kabul etti diye kendi yakın arkadaşları dahil olmak üzere sosyal medyada gördük ya da magazin sayfalarında bizim için bitmiştir ATV'yi kabul etmiş vesaire diye. Ben şunu görüyorum. Demek ki bir mahalle baskısı varsa bu baskı başka yerlerde biraz gözü açmamız lazım.

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

"NEREDE OLURSAN OL AYKIRI"

ATV'de, TRT'de vesaire görüşü fark etmeksizin insanlar çalışabiliyorlar demek ki bu kapı açık. Ama Aybüke Pusat örneğinde şöyle bir durum var. O zaten bunu göze alarak bunu yapmış. Bir boykottan bahsediyorsunuz. Şimdi A Haber boykot listesinde ben bugün çıkıp burada bu yayını yapıp boykotun başında A Haber var sosyal medyamdan açıp kardeşim burayı boykot edin dersem zaten benim sözleşme şartlarıma bile aykırı bu nerede olursan ol. Sen hem orada çalışacaksın hem boykotun ilk listesindeki yeri boykot edin diyeceksin. Bu olmuyor. Ben yapayım ama izlemeyin diyeceksin. Bu uygun değil. Bu neyin mahallesi ben anlamadım.

Türkiye'deki Türk markaların boykot edilmesi gerçekten trajikomik.

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

"ÖZGÜR BEY'E SORULARIM VAR"

Bir güruh diyecek ki biz özgür değiliz biz kısıtlanıyoruz biz özgürlük istiyoruz kendimizi dile getiremiyoruz deyip protesto yapacak ama bir yandan da yanındakine diyecek ki sen konuşmuyorsun. Neden konuşmuyorsun? Seni izlemem seni kapatırım seni işinden ederim diyecek. Dönecek A Haber izleme ATV izleme diyecek.

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

"AÇIKLAMA YAPMAK BU İŞİ KURTARACAK MI?"

İzlemeye de bilirsin kanalı da silebilirsin ekrandan ama Özgür Bey siz muhalefetin liderisiniz. Bu çağrılarınızın sonunda çocukların farklı nedenlerden masum olan sadece protestoya giden çocukların arasına karışan tipler yüzünden cezaevinde olan çocukları konuşuyoruz. Burada bu binada çalışan benim yüzlerce arkadaşım var. Türkiye'nin dört bir yanında. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu da urgan geçirecekti boynumuza.

Sizden bizdene girdiniz de yarın öbür gün sokakta herhangi birimizin başına bir şey gelse yine istenmeyen şekilde bunu dilemezdik diyerek bir açıklama yapmak bu işi kurtaracak mı?

Bu kadar kutuplaşma bu kadar ötekileştirme bu kadar ayrışma sizin siyasetinizin tam olarak neresine fayda sağlıyor merak ediliyor doğrusu?

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

"BİNADAKİ ARKADAŞLARIMLA İLGİLİ NE GİBİ PLANLARINIZ VAR?"

Böyle giderek iktidara gelindiğinde o zaman şu an muhalefetken durum buysa iktidara geldiğinizde öyle bir gün yaşanırsa eğer mesela ben sorayım bu binadaki arkadaşlarımla ilgili ne gibi planlarınız var ATV / A Haber / Sabah Gazetesi / Takvim… Çünkü şahıs olarak da hedef gösteriyorsunuz.

"BÖYLE BİR DÜNYA VAR MI?"

Acaba düşünce bu mu? Değildir herhalde. Muhalefet partisinin lideri biliyordur herhalde. Sabah Gazetesi'nde çetele var sadece işte CHP'li olmayanlar çalışıyor böyle bir dünya var mı ya? Ben bilmiyorum varsa da.

A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

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