03 Nisan 2025, Perşembe
A Haber ve ATV'yi hedef alan Özgür Özel'e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?
Türkiye CHP'nin boykotunu boykot etti. Halk CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına tepki gösterdi. A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında A Haber ve ATV'yi de hedef alan Özgür Özel'e seslendi. Helvacı, "Biz alışkınız daha önce boynumuza urgan geçireceklerdi, FETÖ listelerinde isimlerimiz vardı ama bunun vebali ya da bundan sonraki karışıklığı nasıl önleyecekler?" dedi. İşte Helvacı'nın Özgür Özel'e yönelttiği sorular...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:28