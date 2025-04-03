A Haber ve ATV’yi hedef alan Özgür Özel’e canlı yayında tek tek sordu: Böyle bir dünya var mı?

"AÇIKLAMA YAPMAK BU İŞİ KURTARACAK MI?"

İzlemeye de bilirsin kanalı da silebilirsin ekrandan ama Özgür Bey siz muhalefetin liderisiniz. Bu çağrılarınızın sonunda çocukların farklı nedenlerden masum olan sadece protestoya giden çocukların arasına karışan tipler yüzünden cezaevinde olan çocukları konuşuyoruz. Burada bu binada çalışan benim yüzlerce arkadaşım var. Türkiye'nin dört bir yanında. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu da urgan geçirecekti boynumuza.

Sizden bizdene girdiniz de yarın öbür gün sokakta herhangi birimizin başına bir şey gelse yine istenmeyen şekilde bunu dilemezdik diyerek bir açıklama yapmak bu işi kurtaracak mı?

Bu kadar kutuplaşma bu kadar ötekileştirme bu kadar ayrışma sizin siyasetinizin tam olarak neresine fayda sağlıyor merak ediliyor doğrusu?