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Özel'in derbi boykotu vatandaşta karşılık bulmadı! Tüm Türkiye ATV'yi izledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 10:59 Güncelleme: 03.04.2025 11:56
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Özel’in derbi boykotu vatandaşta karşılık bulmadı! Tüm Türkiye ATV’yi izledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını sonrası ekonomiyi hedef alırken ve yerli-milli markalara yönelik boykot çağrısı yaptı. Özel ATV’yi de hedef alarak 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' çağrısı yaptı ancak bu çağrı vatandaşlar nezdinde bir karşılık bulmadı. 2 Nisan reyting sonuçlarına göre, ATV’de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi büyük ilgi gördü. Karşılaşma, Tüm Kişiler kategorisinde %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payıyla zirveye yerleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yolsuzluk iddialarını gündemden düşürmek için ekonomiyi hedef aldı. CHP'nin yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrıları devam ederken, Özel'in son açıklamaları da tartışma yarattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

ÖZGÜR ÖZEL: ATV'Yİ AÇMAYACAĞIZ

ATV'yi hedef alan Özel, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bu kanaldan izlenmemesi gerektiğini savunarak, "ATV'nin elinde olmayan bir radyo yayını varsa onu açarız, yoksa maçı izlemeyiz" dedi. Kendisinin Fenerbahçeli, annesinin ise Galatasaraylı olduğunu belirten Özel, "Ama biz bu akşam ATV'yi açmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, ATV'ye reklam veren firmaları da eleştirerek bu şirketlerle ilgili bir raporlama yapacaklarını duyurdu.

TURKUVAZ MEDYA'YI BOYKOT LİSTESİNE ALDI

CHP'li Özel'in boykot listesinde Turkuvaz Medya'nın bünyesinde vatandaşa hizmet veren markalar da yer aldı. Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmasında, "Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok!" skandal boykot çağrısında bulunmuştu.

Turkuvaz Medya (ahaber.com.tr)Turkuvaz Medya (ahaber.com.tr)

DERBİ BOYKOTUNU VATANDAŞ UMURSAMADI

Özgür Özel, ATV'yi hedef alarak, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle çağrı yapmıştı. Özgür Özel'in çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı. 2 Nisan reyting sonuçlarına göre; ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev maç adını zirveye yazdırdı.

DÜN AKŞAM TÜM TÜRKİYE ATV İZLEDİ

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'mda oynanan müsabakada Galatasaray 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılan takım oldu. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

ATV reyting sıralamasında geceyi zirvede kapattı (ahaber.com.tr)ATV reyting sıralamasında geceyi zirvede kapattı (ahaber.com.tr)

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Tüm Kişiler'de %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %20,93 izlenme oranı ve %52,37 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %22,62 izlenme oranına ve %49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

GECENİN DEĞİL, GÜNÜN GALİBİ DE ATV OLDU!

Son 9 yılın birincisi olan atv, Prime Time'ın yanı sıra tüm günün de en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

Kantar Medya tarafından yayınlanan en çok izlenen ilk 100 listesindeki ilk 10 programdan 5'i atv'nin içerikleriydi. Tüm Gün Tüm Kişiler, Tüm Gün AB, Tüm Gün 20+ABC1, Prime Time Tüm Kişiler, Prime Time AB, Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde de kanal birinciliğini elden bırakmadı ve 6 kategorinin en çok izleneni oldu.

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