Özel’in derbi boykotu vatandaşta karşılık bulmadı! Tüm Türkiye ATV’yi izledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

ÖZGÜR ÖZEL: ATV'Yİ AÇMAYACAĞIZ

ATV'yi hedef alan Özel, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bu kanaldan izlenmemesi gerektiğini savunarak, "ATV'nin elinde olmayan bir radyo yayını varsa onu açarız, yoksa maçı izlemeyiz" dedi. Kendisinin Fenerbahçeli, annesinin ise Galatasaraylı olduğunu belirten Özel, "Ama biz bu akşam ATV'yi açmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, ATV'ye reklam veren firmaları da eleştirerek bu şirketlerle ilgili bir raporlama yapacaklarını duyurdu.

TURKUVAZ MEDYA'YI BOYKOT LİSTESİNE ALDI



CHP'li Özel'in boykot listesinde Turkuvaz Medya'nın bünyesinde vatandaşa hizmet veren markalar da yer aldı. Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmasında, "Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok!" skandal boykot çağrısında bulunmuştu.