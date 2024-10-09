Milton Kasırgası sebebiyle ABD tahliyeye hazırlanıyor: Yüzyılın en yıkıcısı olabilir!

Helene Kasırgası nedeniyle yıkıma uğrayan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaleti şimdi de Milton Kasırgası için hazırlık yapıyor.

Yüksek fırtına dalgaları ve aşırı sel tehdidini beraberinde getiren Milton Kasırgası, Florida kıyı şeridine doğru ilerlerken binlerce kişi tahliye edildi.

Salı günü insanlar Tampa bölgesinden kaçarken, kıyıdaki ekipler, Helene'in ardında bıraktığı enkazın yeni kasırganın etkisiyle tehlikeli kazalara yol açmasına engel olmak amacıyla temizlemek çalışmalarını hızlandırdı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre Milton Kasırgası, daha önce 4. kategoriye kadar zayıflamıştı ancak rüzgarın hızı bir kez daha Kategori 5 eşiğini geçti.

Yucatán Valisi Joaquín Díaz Mena'ya göre, fırtına salı günü erken saatlerde Meksika'nın Yucatán yarımadasının açıklarında kaldı. Kıyıya yakın elektrik hatlarını, elektrik direklerini ve ağaçları deviren fırtına, bazı küçük saz çatılı yapıları da yıktı.

Milton'un Florida'nın merkezinden geçerek Atlantik Okyanusu'na doğru ilerlerken 46 santimetreye kadar yağış getireceği tahmin ediliyor.

Tampa Körfezi Ulusal Hava Servisi, Kasırga çarşamba günü geç saatlerde Florida'nın orta Körfez kıyısına ulaştığında fırtına dalgalarının yaklaşık üç metre yüksekliğe kadar ulaşabileceğini belirtiyor.

10/8/24: 2pm Tropical Update

🌧️ Heavy rain also poses a significant threat to most of FL.

⚠️There's a potential for extreme flooding rain and high risk for flash flooding.

⚠️Current rainfall amounts forecasted to be around 5-12" with isolated areas of 18". #flwx pic.twitter.com/3hMmnDsZXS — NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) October 8, 2024

YÜZYILIN EN YIKICISI KASIRGASI OLABİLİR!

Florida Valisi Ron DeSantis Florida'nın batı yakasının "büyük etkilere hazırlıklı olması gerektiği" uyarısında bulunurken, Başkan Joe Biden da Milton'ın "Florida'yı vuran son 100 yılın en kötü fırtınalarından biri olabileceği" uyarısında bulundu.

Biden, Florida için olağanüstü hal ilanını onayladı. Beyaz Saray ise Başkan'ın salı günü fırtınayı izlemek üzere Almanya ve Angola'ya yapacağı geziyi erteleyeceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ayrıca, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın bölgede yaklaşık 900 personelinin bulunduğu ve 20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre su ile iki stoklama alanı oluşturulduğu bildirildi.

HELENE SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milton, Helene Kasırgası'nın ABD'nin doğu kıyısında yarattığı ve en az 225 kişinin ölümüne yol açan yıkımın üzerinden iki haftadan kısa bir süre geçtikten sonra meydana geldi.

Florida Valisi DeSantis, Milton Kasırgası yaklaşırken Helene'den kalan enkazı toplamak için gece gündüz çalışmaya devam etme sözü verdi.

Salı günü öğleden sonra Ocala'da brifing veren vali, Florida Ulaştırma Bakanlığı ekiplerinin 48 saatten biraz fazla bir süre içinde 1.300 kamyon dolusu enkazı kaldırdığını belirterek, bunu "çok çok büyük bir miktar" olarak nitelendirdi.

DeSantis, temizlik çalışmalarının, yeni kasırgayı göğüslemek için hazırlık yapan toplumların daha fazla zarar görmesini engellemenin anahtarı olduğunu vurguladı.

"Bu konuda büyük bir mesafe kat ettik," diyen DeSantis, şunları da sözlerine ekledi: "Ne kadar çok enkazı temizleyebilirsek, o kadar az hasar meydana gelecek. Bu hasar, enkazın Meksika Körfezi'ne sürüklenmesi veya diğer binalara fırlayan parçalar şeklinde olabilir."

Hızla şiddetlenerek büyüyen kasırgaların arka arkaya gelmesi, iklim değişikliğinin kasırgaların sıcak sularda gelişmesine olanak tanıyan koşulları daha da kötüleştirmesi ile birlikte gerçekleşiyor.

Milton, 1 Haziran'da başlayan Atlantik kasırga sezonunun 13. isimli fırtınasıdır.