Milton Kasırgası sebebiyle ABD tahliyeye hazırlanıyor: Yüzyılın en yıkıcısı olabilir!

Helene Kasırgası nedeniyle yıkıma uğrayan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaleti şimdi de Milton Kasırgası için hazırlık yapıyor.

Yüksek fırtına dalgaları ve aşırı sel tehdidini beraberinde getiren Milton Kasırgası, Florida kıyı şeridine doğru ilerlerken binlerce kişi tahliye edildi.

Salı günü insanlar Tampa bölgesinden kaçarken, kıyıdaki ekipler, Helene'in ardında bıraktığı enkazın yeni kasırganın etkisiyle tehlikeli kazalara yol açmasına engel olmak amacıyla temizlemek çalışmalarını hızlandırdı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre Milton Kasırgası, daha önce 4. kategoriye kadar zayıflamıştı ancak rüzgarın hızı bir kez daha Kategori 5 eşiğini geçti.

Yucatán Valisi Joaquín Díaz Mena'ya göre, fırtına salı günü erken saatlerde Meksika'nın Yucatán yarımadasının açıklarında kaldı. Kıyıya yakın elektrik hatlarını, elektrik direklerini ve ağaçları deviren fırtına, bazı küçük saz çatılı yapıları da yıktı.

Milton'un Florida'nın merkezinden geçerek Atlantik Okyanusu'na doğru ilerlerken 46 santimetreye kadar yağış getireceği tahmin ediliyor.

Tampa Körfezi Ulusal Hava Servisi, Kasırga çarşamba günü geç saatlerde Florida'nın orta Körfez kıyısına ulaştığında fırtına dalgalarının yaklaşık üç metre yüksekliğe kadar ulaşabileceğini belirtiyor.

10/8/24: 2pm Tropical Update

🌧️ Heavy rain also poses a significant threat to most of FL.

⚠️There's a potential for extreme flooding rain and high risk for flash flooding.

⚠️Current rainfall amounts forecasted to be around 5-12" with isolated areas of 18". #flwx pic.twitter.com/3hMmnDsZXS