Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! Külliye’de önemli kabul

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani (AA)

ÇOK SAYIDA ANLAŞMAYA İMZA ATILACAK

Ziyaretin en önemli çıktılarından biri olarak, taraflar arasında ekonomi, enerji, güvenlik ve ulaştırma gibi çeşitli alanlarda iş birliğini öngören anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu ziyaretin Türkiye ile Irak arasındaki köklü ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirtiyor.