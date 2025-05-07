Irak Başbakanı Sudani Ankara'ya geliyor! Külliye'de önemli kabul
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mayıs Perşembe günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Ankara'da ağırlayacak. Ziyarette Türkiye-Irak ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ziyaretin, iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8 Mayıs Perşembe) Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi temaslar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Sudani'ye üst düzey bir heyet de eşlik edecek.
GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA
Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Görüşmeler çerçevesinde "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" da gerçekleştirilecek.
ÇOK SAYIDA ANLAŞMAYA İMZA ATILACAK
Ziyaretin en önemli çıktılarından biri olarak, taraflar arasında ekonomi, enerji, güvenlik ve ulaştırma gibi çeşitli alanlarda iş birliğini öngören anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu ziyaretin Türkiye ile Irak arasındaki köklü ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirtiyor.
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