T.C. ERZURUM

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 1209 ada 24 parselde kayıtlı taşınmaz olup; Davaya konu olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 1209 ada 24 nolu parsel dosya içerisinde mevcut tapu kaydında yapılan inceleme sonucunda imar parseli olup, Arsa vasfı ve 1335,07 m² yüzölçümü ile malikleri adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Taşınmaza ait kadastro mülkiyet haritası zemine uygulanmış ve kadastro mülkiyet haritası ile taşınmazın zemin sınırlarının bir biri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Taşınmazın imar parseli olduğu üzerinde ve kadastro mülkiyet haritasında tescilli bir yapı ve muhtesatın olmadığı görülmüştür. İmar planı satış ilanı ekinde mevcuttur.

Adresi: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesi 1209 Ada 24 Parsel

Yüzölçümü: 1.335,07 m2

İmar Durumu: Satış ilanı ekinde mevcuttur.

Kıymeti: 13.350.700,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 10:10



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 1211 ada 19 parsel sayılı taşınmaz olup; Davaya konu olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 1211 ada 19 nolu parsel dosya içerisinde mevcut tapu kaydında yapılan inceleme sonucunda imar parseli olup, Arsa vasfı ve 2691,07 m² yüzölçümü ile malikleri adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Taşınmaza ait kadastro mülkiyet haritası zemine uygulanmış ve kadastro mülkiyet haritası ile taşınmazın zemin sınırlarının bir biri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Taşınmazın imar parseli olduğu üzerinde ve kadastro mülkiyet haritasında tescilli bir yapı ve muhtesatın olmadığı görülmüştür. İmar planı satış ilanı ekinde mevcuttur.

Adresi: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesi 1211 Ada 19 Parsel

Yüzölçümü: 2.691,07 m2

İmar Durumu: Satış ilanı ekinde mevcuttur.

Kıymeti: 26.910.700,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 11:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 6681 ada 1 parsel sayılı taşınmaz olup; Davaya konu olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 6681 ada 1 nolu parsel dosya içerisinde mevcut tapu kaydında yapılan inceleme sonucunda imar parseli olup, Arsa vasfı ve 4152,60 m² yüzölçümü ile malikleri adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Taşınmaza ait kadastro mülkiyet haritası zemine uygulanmış ve kadastro mülkiyet haritası ile taşınmazın zemin sınırlarının bir biri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Taşınmazın imar parseli olduğu üzerinde ve kadastro mülkiyet haritasında tescilli bir yapı ve muhtesatın olmadığı görülmüştür. İmar planı satış ilanı ekinde mevcuttur.

Adresi: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesi 6681 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü: 4.152,6 m2

İmar Durumu: Satış ilanı ekinde mevcuttur.

Kıymeti: 41.526.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 12:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 6683 ada 1 parsel sayılı taşınmaz olup; Davaya konu olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 6683 ada 1 nolu parsel dosya içerisinde mevcut tapu kaydında yapılan inceleme sonucunda imar parseli olup, Arsa vasfı ve 1346,68 m² yüzölçümü ile malikleri adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Taşınmaza ait kadastro mülkiyet haritası zemine uygulanmış ve kadastro mülkiyet haritası ile taşınmazın zemin sınırlarının bir biri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Taşınmazın imar parseli olduğu üzerinde ve kadastro mülkiyet haritasında tescilli bir yapı ve muhtesatın olmadığı görülmüştür. İmar planı satış ilanı ekinde mevcuttur.



Adresi: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesi 6683 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü: 1.346,68 m2 İmar Durumu : Satış ilanı ekinde mevcuttur.

Kıymeti: 13.466.800,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/09/2025 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati: 18/09/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 10:10

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 6684 ada 1 parsel sayılı taşınmaz olup; Davaya konu olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 6684 ada 1 nolu parsel dosya içerisinde mevcut tapu kaydında yapılan inceleme sonucunda imar parseli olup, Arsa vasfı ve 4721,15 m² yüzölçümü ile malikleri adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Taşınmaza ait kadastro mülkiyet haritası zemine uygulanmış ve kadastro mülkiyet haritası ile taşınmazın zemin sınırlarının bir biri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Taşınmazın imar parseli olduğu üzerinde ve kadastro mülkiyet haritasında tescilli bir yapı ve muhtesatın olmadığı görülmüştür.

Adresi: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesi 6684 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü: 4.721,15 m2

İmar Durumu: Satış ilanı ekinde mevcuttur.

Kıymeti: 47.211.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/09/2025 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati: 18/09/2025 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 11:20

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 822 ada 583 parsel sayılı taşınmaz olup; Davaya konu olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre mahallesi 822 ada 583 nolu parsel dosya içerisinde mevcut tapu kaydında yapılan inceleme sonucunda imar parseli olup, Arsa vasfı ve 401,00 m² yüzölçümü ile malikleri adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Taşınmaza ait kadastro mülkiyet haritası zemine uygulanmış ve kadastro mülkiyet haritası ile taşınmazın zemin sınırlarının bir biri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Taşınmazın imar parseli olduğu üzerinde ve kadastro mülkiyet haritasında tescilli bir yapı ve muhtesatın olmadığı görülmüştür. İmar planı satış ilanı ekinde mevcuttur.

Adresi: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesi 822 Ada 583 Parsel

Yüzölçümü: 401 m2

İmar Durumu: Satış ilanı ekinde mevcuttur.

Kıymeti: 4.010.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/09/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati: 18/09/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 12:30

Basın No: ILN02218211

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