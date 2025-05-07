T.C. ERBAA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Bağpınar köyü, Köyönü Mevkii 166 ada 82 parsel tapuda tarla ve bağ olarak kayıtlı olup 10.342,98 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda iki parça halinde bağ ve tarla bitkileri ekimi için toprağın işlenmiş olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Parsel üzerinde 4'er adet ceviz ve şeftali ile 1 adet kiraz ağacı vardır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşlı, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu köy yerleşim merkezine 1.430 m. İlçe merkezine (Kaymakamlık) 8,55 km. mesafededir.

Kıymeti: 9.165.504,61 TL

KDV Oranı: %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/06/2025 - 14:59 Bitiş Tarih ve Saati: 30/06/2025 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/07/2025 - 14:59 Bitiş Tarih ve Saati: 28/07/2025 - 14:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Bağpınar köyü, Yıldırım Mevkii 175 ada 78 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 7.290,71 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde toprak işlemesi yapılmış ve ekili olmadığı tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %2-3 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu köy yerleşim merkezine 3910 m. İlçe merkezine (Kaymakamlık) 6,58 km. mesafededir.

Kıymeti: 2.510.993,43 TL

KDV Oranı: %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/07/2025 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati: 29/07/2025 - 10:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Bağpınar köyü, Çalılık Mevkii 167 ada 141 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 3.727,34 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde toprak işlemesi yapılmış ve ekili olmadığı tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu köy yerleşim merkezine 1.380 m. İlçe merkezine (Kaymakamlık) 9,6 km. mesafededir.

Kıymeti: 1.316.011,93 TL

KDV Oranı: %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 11:17 Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/07/2025 - 11:17 Bitiş Tarih ve Saati: 29/07/2025 - 11:17

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Bağpınar köyü, Köyönü Mevkii 155 ada 13 parsel tapuda bahçe olarak kayıtlı olup 1.273,13 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %2-3 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal az taşlı, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu köy yerleşim merkezine 245 m. İlçe merkezine (Kaymakamlık) 9,83 km. mesafededir.

Kıymeti: 876.957,41 TL

KDV Oranı: %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 12:29 Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/07/2025 - 12:29 Bitiş Tarih ve Saati: 29/07/2025 - 12:29

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Bağpınar köyü, Çalılık Mevkii 167 ada 103 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 1.686,03 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu köy yerleşim merkezine 890 m. İlçe merkezine (Kaymakamlık) 9,40 km. mesafededir.

Kıymeti: 871.036,82 TL

KDV Oranı: %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/07/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati: 29/07/2025 - 13:41

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Bağpınar köyü, Çalılık Mevkii 167 ada 59 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 2.143,72 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal az taşlı, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu köy yerleşim merkezine 1 km. İlçe merkezine (Kaymakamlık) 9,58 km. mesafededir.

Kıymeti: 756.883,22 TL

KDV Oranı: %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 14:58 Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/07/2025 - 14:58 Bitiş Tarih ve Saati: 29/07/2025 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02217983

#ilan.gov.tr