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Yemen’de sel felaketi: 40 ölü 5 kayıp

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 23:48
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Yemen’de sel felaketi: 40 ölü 5 kayıp

Yemen’in batısında meydana gelen sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden ise haber alınamıyor. Hudeyde vilayetinde 500'den fazla ev tahliye edilirken, birçok yol trafiğe kapandı.

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