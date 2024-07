Film setinde katil olan ABD’li aktör hakkında gelişme! Mahkeme kararı verdi

ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 2021 yılında "Rust" filminin çekimleri sırasında elindeki silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı.