UAD’nin “Refah” kararı sonrası İsrail’den ’savaş’ mesajı: Her zaman ve her yerde

Açıklamaya göre, Gantz ABD'nin İsrail'e ve İsrail'in kendini savunma misyonuna verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Refah'ta İsrail'in "adil ve gerekli bir harekata giriştiğini" vurgulayan Gantz, "İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket edeceğini" ifade etti.

'HER ZAMAN VE HER YERDE SAVAŞACAK'

Gantz, "Sivil halka zarar vermemek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Lahey mahkemesi yüzünden değil, her şeyden önce kim olduğumuz için" ifadelerini kullandı. Gantz, "İsrail, esirleri geri almak ve İsraillilerin güvenliğini sağlamak için Refah da dahil olmak üzere her zaman ve her yerde savaşacak" dedi.