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UAD’nin “Refah” kararı sonrası İsrail'den 'savaş' mesajı: Her zaman ve her yerde

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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UAD’nin “Refah” kararı sonrası İsrail’den ’savaş’ mesajı: Her zaman ve her yerde

Uluslararası Adalet Divanı’nın “Refah saldırılarının derhal durdurulması” kararına işgalci ülkesi İsrail'den tepki geldi. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz yaptığı açıklamada, “İsrail, esirleri geri almak ve İsraillilerin güvenliğini sağlamak için Refah da dahil olmak üzere her zaman ve her yerde savaşacak” dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bugün açıkladığı "Refah saldırılarının derhal durdurulması" kararının ardından Tel Aviv'den yanıt geldi. İsrail Savaş Kabinesi tarafından yapılan açıklamada, Kabine Üyesi Benny Gantz'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Gantz ABD'nin İsrail'e ve İsrail'in kendini savunma misyonuna verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Refah'ta İsrail'in "adil ve gerekli bir harekata giriştiğini" vurgulayan Gantz, "İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket edeceğini" ifade etti.

'HER ZAMAN VE HER YERDE SAVAŞACAK'

Gantz, "Sivil halka zarar vermemek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Lahey mahkemesi yüzünden değil, her şeyden önce kim olduğumuz için" ifadelerini kullandı. Gantz, "İsrail, esirleri geri almak ve İsraillilerin güvenliğini sağlamak için Refah da dahil olmak üzere her zaman ve her yerde savaşacak" dedi.

UAD'NİN 'REFAH' KARARI

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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