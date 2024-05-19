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Son dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Son dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi

Son dakika haberi...İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı. Karabağ, “İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterinin kaza yaptığına ilişkin İran basınında haberler yayınlandı. Reisi ile birlikte helikopterde bulunan kişilerin ilgili merkezlerle irtibata geçmeyi başardığı ifade ediliyor. İran medyası kurtarma ekiplerinin kaza yerinde ulaşmaya çalıştığını fakat zorlu hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle ekiplerin hala bu bölgeye ulaşamadığı ifade ediliyor.” dedi.

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