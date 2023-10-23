Son dakika: Almanya’da terör alarmı: Çok sayıda bina boşaltıldı! ZDF’ye ihbar...

Alman Bild gazetesinin haberinde ise "Alman kamu yayıncısı ZDF'ye yönelik bomba tehdidi nedeniyle bir çok bina tahliye edildi." denildi.

Yapılan açıklamada, polisin ZDF kampüsünde köpeklerle arama yaptığı ve çevredeki trafiğin aksaklıklara maruz kalabileceği belirtildi.