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Son dakika: Almanya'da terör alarmı: Çok sayıda bina boşaltıldı! ZDF'ye ihbar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Son dakika: Almanya’da terör alarmı: Çok sayıda bina boşaltıldı! ZDF’ye ihbar...

Son dakika haberleri | Almanya'da terör alarmı verildi. Alman kamu yayıncısı ZDF'ye yönelik bomba ihbarı yapılması üzerine çok sayıda bina boşaltıldı.

SON DAKİKA | Alman kamu yayıncısı ZDF'ye yönelik bomba ihbarı yapılması üzerine çok sayıda bina boşaltıldı.

Alman Bild gazetesinin haberinde ise "Alman kamu yayıncısı ZDF'ye yönelik bomba tehdidi nedeniyle bir çok bina tahliye edildi." denildi.

Yapılan açıklamada, polisin ZDF kampüsünde köpeklerle arama yaptığı ve çevredeki trafiğin aksaklıklara maruz kalabileceği belirtildi.

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