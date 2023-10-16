SON DAKİKA | Brüksel'de silahlı saldırı! Ölüler var... | EURO 2024 Belçika-İsveç maçı iptal
Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası ülkede terör alarmı verildi. Diğer yandan EURO 2024 Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncuların 2. yarıya çıkmak istememesi nedeniyle iptal edildi.
Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.
Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.
Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.
Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.
EURO 2024 ELEME MAÇI SALDIRI SONRASI İPTAL EDİLDİ
Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncuların ikinci yarıya çıkmak istememesi sebebiyle iptal edildi.
1-1'lik skorlarla ilk yarısı sonuçlanan maç ardından Belçikalı oyuncular da kararı destekledi.
TERÖR ALARMI
Aktif olarak aranan saldırganın maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu'na doğru ilerlediği söylendi.
Stadyum anonsunda seyircilerin güvenlikleri için stadyumda kalmaya devam etmeleri tavsiyesi yapıldı.
Olay sonrası ülkede terör alarmı verildi.
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