Batı’nın gerçek yüzünü ortaya çıkardı! Yunan siyasetçi Varufakis’ten ’Filistin’ itirafı: İsrail zulmüne yıllarca ortak olduk

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Yunanistan eski Maliye Bakanı ve DİEM 25 hareketinin öncüsü Yannis Varufakis'ten Batı'nın gerçek yüzünü gözler önüne seren çarpıcı bir itiraf geldi.



Varufakis, "Filistinliler'e karşı on yıllarca insanlık suçu işlendi ve biz Avrupalılar ağzımızı kapatarak bu suça ortak olduk" dedi.



Hamas ve Filistinlilerin suçlu olmadığını belirten Yunan siyasetçi Avrupa toplumlarının suçlu olduğunu ifade etti ve "Suçlu biziz. Alman toplumunun her üyesi, Fransız toplumunun her üyesi, Yunanistan toplumunun her üyesi, Amerika Birleşik Devletleri toplumunun her üyesi, on yıllar boyunca, sorun burada değilse, insanlar kameranın kapsama alanının dışında ölüyorsa ve ölenler işgalciler değil, Filistinlilerse ağzımızı kapatarak, bu insanlık suçuna ortak olduk" dedi.