Batı’nın gerçek yüzünü ortaya çıkardı! Yunan siyasetçi Varufakis’ten ’Filistin’ itirafı: İsrail zulmüne yıllarca ortak olduk

"HAMAS'I KINAMAMI İSTEYENLER BUNU ELDE EDEMEYECEK"

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınamayağını net bir dille ifade eden Yannis Varufakis şu ifadeleri kullandı;

Benim gibi insanların, DiEM25'in ağzından Hamas gerillalarının saldırısına yönelik bir kınama almaya çabalayanlar asla bunu elde alamayacaklar. Bunun çok basit bir nedeni var.

"SORUN IRK AYRIMCILIĞININ KENDİSİDİR"

İnsanları aralarında hiçbir ayrım yapmaksızın bir Yahudi ile bir Arabı eşit derecede gözetenlerin kendilerine çok basit bir soru sormaları gerekiyor: Silahların susması tam olarak ne demektir? Bu Filistinlilerin silahlarını bırakıp dünyanın en büyük açık hava hapishanesine, sürekli olarak bir apartheid devletince boğazlarının sıkıldığı yere geri dönmeleri mi? Başka bir deyişle, Güney Afrika'da apartheid döneminde sorun neydi? Siyah direnişin aralarında Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) de olduğu ama yalnızca onlarla da kalmayan kimi üyelerinin, Güney Afrika rejimine karşı silahları eline alıp kimi zaman masum insanları öldürmeleri miydi? Apartheid ile ilgili sorun bu muydu? Hayır. Sorun apartheid[ın kendisiyidi].