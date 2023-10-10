Batı'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardı! Yunan siyasetçi Varufakis'ten 'Filistin' itirafı: İsrail zulmüne yıllarca ortak olduk
Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Batı'nın gerçek yüzünü gözler önüne seren skandal bir itirafta bulundu.Varufakis, "Filistinliler'e karşı on yıllarca insanlık suçu işlendi ve biz Avrupalılar ağzımızı kapatarak bu suça ortak olduk" şeklinde konuştu. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınamayağını net bir dille ifade eden Yannis Varufakis, "Hamas'ı kınamamı isteyenler bunu elde edemeyecek" dedi. Varufakis İsrail'in bir apartheid devleti olduğunu savundu, Filistinlilerin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde mahkum olduğunu söyledi.
Orta Doğu'da sular durulmuyor... Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası şiddetli çatışmalar baş gösterdi.
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR! İŞGALCİ ORDUDAN 'TAM ABLUKA' KARARI
İşgalci İsrail, Gazze'yi yoğun bombardıman altına aldı. Yerleşim yerleri ve camileri bombaladı. Çok sayıda sivil can verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye tam bir abluka emri verdiğini söyleyerek, "elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" dedi.
"ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalı saldırılarını savunarak "Orta Doğu'yu değiştireceğini" söyledi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Yunanistan eski Maliye Bakanı ve DİEM 25 hareketinin öncüsü Yannis Varufakis'ten Batı'nın gerçek yüzünü gözler önüne seren çarpıcı bir itiraf geldi.
Varufakis, "Filistinliler'e karşı on yıllarca insanlık suçu işlendi ve biz Avrupalılar ağzımızı kapatarak bu suça ortak olduk" dedi.
Hamas ve Filistinlilerin suçlu olmadığını belirten Yunan siyasetçi Avrupa toplumlarının suçlu olduğunu ifade etti ve "Suçlu biziz. Alman toplumunun her üyesi, Fransız toplumunun her üyesi, Yunanistan toplumunun her üyesi, Amerika Birleşik Devletleri toplumunun her üyesi, on yıllar boyunca, sorun burada değilse, insanlar kameranın kapsama alanının dışında ölüyorsa ve ölenler işgalciler değil, Filistinlilerse ağzımızı kapatarak, bu insanlık suçuna ortak olduk" dedi.
"HAMAS'I KINAMAMI İSTEYENLER BUNU ELDE EDEMEYECEK"
Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınamayağını net bir dille ifade eden Yannis Varufakis şu ifadeleri kullandı;
Benim gibi insanların, DiEM25'in ağzından Hamas gerillalarının saldırısına yönelik bir kınama almaya çabalayanlar asla bunu elde alamayacaklar. Bunun çok basit bir nedeni var.
"SORUN IRK AYRIMCILIĞININ KENDİSİDİR"
İnsanları aralarında hiçbir ayrım yapmaksızın bir Yahudi ile bir Arabı eşit derecede gözetenlerin kendilerine çok basit bir soru sormaları gerekiyor: Silahların susması tam olarak ne demektir? Bu Filistinlilerin silahlarını bırakıp dünyanın en büyük açık hava hapishanesine, sürekli olarak bir apartheid devletince boğazlarının sıkıldığı yere geri dönmeleri mi? Başka bir deyişle, Güney Afrika'da apartheid döneminde sorun neydi? Siyah direnişin aralarında Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) de olduğu ama yalnızca onlarla da kalmayan kimi üyelerinin, Güney Afrika rejimine karşı silahları eline alıp kimi zaman masum insanları öldürmeleri miydi? Apartheid ile ilgili sorun bu muydu? Hayır. Sorun apartheid[ın kendisiyidi].
"Filistinliler'e karşı on yıllarca insanlık suçu işlendi ve biz Avrupalılar ağzımızı kapatarak bu suça ortak olduk"
Apartheid, ister Güney Afrika'da ister Filistin'de ister İsrail'de uygulansın her zaman şiddet getirecektir, çünkü apartheid şiddet içeren, insana düşman bir sistemdir. Apartheid altında yaşayan her insan, bir an gelecek ya korkunç bir sessiz ölümle yok olacak ya da isyan edecek ve çoğu kez kendisiyle birlikte masum insanları da götürecektir.
"SUÇLU HAMAS DEĞİL, AVRUPA!"
Mücrimler burada Hamas değil, hatta Filistinlileri öldüren İsrailli yerleşimciler de değil. Suçlu Avrupalılar. Biziz. Alman toplumunun her üyesi, Fransız toplumunun her üyesi, Yunanistan toplumunun her üyesi, Amerika Birleşik Devletleri toplumunun her üyesi, on yıllar boyunca, sorun burada değilse, insanlar kameranın kapsama alanının dışında ölüyorsa ve ölenler işgalciler değil, Filistinlilerse ağzımızı kapatarak, bu insanlık suçuna ortak olduk.
Bu inanılmaz trajedi, Avrupalıların uyanması ve Güney Afrika'da yaptığımız gibi, kollektif olarak apartheid devletinin yok edilmesini talep ederek barış yolunda ilk kararlı adımı atmaları için bir fırsata dönüştürülmelidir.
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