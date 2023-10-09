İşgalci İsrail ordusu acımasız katliamı sürdürüyor! Siviller ve kutsallar hedef alınıyor! Gazze'de 7 cami yıkıldı...
Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı sonrası bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor. İşgalci İsrail'in sivilleri ve kutsal mabedleri hedef alan alçak saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi’nde 7 caminin yıkıldığı belirtildi.
Orta Doğu'da sular durulmuyor... Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası şiddetli çatışmalar baş gösterdi.
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR! İŞGALCİ ORDUDAN 'TAM ABLUKA' KARARI
İşgalci İsrail, Gazze'yi yoğun bombardıman altına aldı. Yerleşim yerleri ve camileri bombaladı.
Çok sayıda sivil can verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye tam bir abluka emri verdiğini söyleyerek, "elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" dedi.
"ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin "Orta Doğu'yu değiştireceğini" söyledi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken işgalci İsrail'in sivilleri ve kutsal mabedleri hedef alan alçak saldırıları sürüyor.
GAZZE ŞERİDİ'NDE 7 CAMİ YIKILDI
İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde 7 caminin yıkıldığı belirtildi.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki er-Rummal mahallesinde bulunan El Abbas Camisine çok sayıda roketle saldırı düzenledi.
Son saldırıda tahrip olan El-Abbas Camisi ile İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarıyla yıktığı cami sayısı 7'ye çıktı.
İsrail daha önce de Gazze'deki Es-Susi, El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.
Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğunlaştırdığı saldırıları devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü.
İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
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