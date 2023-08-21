Elon Musk ve Mark Zuckerberg’e Türkiye’den davet! Kafes dövüşü Türkiye’de mi olacak? "Sizi 'Er Meydanı'na davet ediyoruz"
Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında gerçekleşmesi beklenen kafes dövüşünün İtalya’da olacağı gündeme gelmişti. Musk’ın Zuck’ı ringe davet etmesiyle dünya basınını oldukça meşgul eden kafes dövüşü için Türkiye’den de paylaşım geldi. Antik Roma temasına işaret eden ikiliye ‘er meydanı’ teklifi geldi.
Twitter'ı aldığından beri uygulama üzerinde yaptığı değişiklik ve sınırlamalarla gündeme gelen Elon Musk, Instagram ve Threads'ın sahibi Mark Zuckerberg arasında gerçekleşmesi beklenen kafes dövüşüne sayılı günler kaldı. Zuckerberg, Musk'ın haziran ayında yaptığı ring davetine "Bana konum gönder" yanıtını vermişti. Geçtiğimiz hafta Musk, adını X olarak değiştirdiği Twitter'dan kafes dövüşünün yerini ve tarihini duyurmuştu.
ANTİK ROMA TEMASINA İŞARET EDİLMİŞTİ
Musk, merak edilen kafes dövüşüne ilişkin, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullanmıştı.
26 Ağustos'ta yapılması planlanan Elon Musk ve Mark Zuckerberg kapışmasının İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Kolezyum'da gerçekleşme ihtimaline dikkat çekmişti.
TÜRKİYE'DEN 'ER MEYDANI' DAVETİ
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından dövüş özetini paylaşan Elon Musk'a yağlı güreş görseliyle cevap verdi. Varank, ikiliyi Türkiye'deki 'Er Meydanı'na davet etti.
In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.— Mustafa Varank (@varank) August 20, 2023
We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ve harç ücreti ne kadar, kaç TL?
- TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023? İŞKUR TYP okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı?
- Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...
- 7. Dönem Toplu Sözleşme kararı ne zaman, bu hafta açıklanır mı? Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2024-2025 yılı için...
- Kuşadası deprem son dakika! Kuşadası'nda peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- YKS ikinci tercih ne zaman 2023? ÖSYM YKS 2. ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...
- AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?
- Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?
- Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...
- EYT'yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...
- Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR'a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...