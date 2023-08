Elon Musk ve Mark Zuckerberg’e Türkiye’den davet! Kafes dövüşü Türkiye’de mi olacak? "Sizi 'Er Meydanı'na davet ediyoruz"

TÜRKİYE'DEN 'ER MEYDANI' DAVETİ

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından dövüş özetini paylaşan Elon Musk'a yağlı güreş görseliyle cevap verdi. Varank, ikiliyi Türkiye'deki 'Er Meydanı'na davet etti.

In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.



We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF