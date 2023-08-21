Elon Musk ve Mark Zuckerberg’e Türkiye’den davet! Kafes dövüşü Türkiye’de mi olacak? "Sizi 'Er Meydanı'na davet ediyoruz"

ANTİK ROMA TEMASINA İŞARET EDİLMİŞTİ

Musk, merak edilen kafes dövüşüne ilişkin, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullanmıştı.