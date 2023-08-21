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Elon Musk ve Mark Zuckerberg’e Türkiye’den davet! Kafes dövüşü Türkiye’de mi olacak? "Sizi 'Er Meydanı'na davet ediyoruz"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Elon Musk ve Mark Zuckerberg’e Türkiye’den davet! Kafes dövüşü Türkiye’de mi olacak? Sizi ’Er Meydanı’na davet ediyoruz

Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında gerçekleşmesi beklenen kafes dövüşünün İtalya’da olacağı gündeme gelmişti. Musk’ın Zuck’ı ringe davet etmesiyle dünya basınını oldukça meşgul eden kafes dövüşü için Türkiye’den de paylaşım geldi. Antik Roma temasına işaret eden ikiliye ‘er meydanı’ teklifi geldi.

Twitter'ı aldığından beri uygulama üzerinde yaptığı değişiklik ve sınırlamalarla gündeme gelen Elon Musk, Instagram ve Threads'ın sahibi Mark Zuckerberg arasında gerçekleşmesi beklenen kafes dövüşüne sayılı günler kaldı. Zuckerberg, Musk'ın haziran ayında yaptığı ring davetine "Bana konum gönder" yanıtını vermişti. Geçtiğimiz hafta Musk, adını X olarak değiştirdiği Twitter'dan kafes dövüşünün yerini ve tarihini duyurmuştu.

ANTİK ROMA TEMASINA İŞARET EDİLMİŞTİ

Musk, merak edilen kafes dövüşüne ilişkin, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullanmıştı.

26 Ağustos'ta yapılması planlanan Elon Musk ve Mark Zuckerberg kapışmasının İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Kolezyum'da gerçekleşme ihtimaline dikkat çekmişti.

TÜRKİYE'DEN 'ER MEYDANI' DAVETİ

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından dövüş özetini paylaşan Elon Musk'a yağlı güreş görseliyle cevap verdi. Varank, ikiliyi Türkiye'deki 'Er Meydanı'na davet etti.

Elon Musk duyurdu: Zuck ile kafes dövüşü… ELON MUSK DUYURDU: ZUCK İLE KAFES DÖVÜŞÜ…
Kafes dövüşü canlı yayınlanacak KAFES DÖVÜŞÜ CANLI YAYINLANACAK
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