26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri PKK'lıların Paris'teki gösterileri! Hızlarını alamayıp kendi araçlarını da yaktılar

PKK'lıların Paris'teki gösterileri! Hızlarını alamayıp kendi araçlarını da yaktılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
ABONE OL
PKK’lıların Paris’teki gösterileri! Hızlarını alamayıp kendi araçlarını da yaktılar

Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Terör örgütü yanlısı saldırganlar, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verirken, hızlarını alamayıp kendi araçlarını da parçaladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK destekçileri, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokaklara indi.

Sloganlar atarak yürüyüş yapan PKK destekçilerine polisin müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı.

PKK DESTEKÇİLERİ ARAÇLARA VE ÇEVREYE ZARAR VERDİ

Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti.

OTOMOBİLLERİ ATEŞE VERDİLER

Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Paris sokaklarını savaş alanına çeviren PKK'lılara Fransız polisinin müdahalesi sürerken, ortaya yeni görüntüler çıktı.

HIZLARINI ALAMAYIP KENDİ ARAÇLARINA DA ZARAR VERDİLER

Sosyal medyaya paylaşılan görüntülerde sokakları savaş alanına çeviren terör yanlılarının hızını alamayıp kendi araçlarına da zarar verdiği görüldü.

Arabasının yanına gelen terör yanlısı "Onlar bizim arabamız. Siz ne yapıyorsunuz? O benim arabam." diyerek diğer eylemcilere tepki gösterdi.

İşte Fransızların alçak manşetleri İŞTE FRANSIZLARIN ALÇAK MANŞETLERİ
Fransız saldırgan gözaltına alındı! FRANSIZ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!
Paris Savcılığı’ndan flaş açıklama PARİS SAVCILIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Sokakları nasıl savaş alanına çevirdiler? SOKAKLARI NASIL SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER?
Paris’teki saldırının nedeni belli oldu! Fransa’ya PKK tepkisi PARİS'TEKİ SALDIRININ NEDENİ BELLİ OLDU! FRANSA'YA PKK TEPKİSİ
PKK yandaşları Londra’yı da karıştırdı! PKK YANDAŞLARI LONDRA'YI DA KARIŞTIRDI!
Başkan Erdoğan Avrupa’yı uyarmıştı BAŞKAN ERDOĞAN AVRUPA'YI UYARMIŞTI
Terörün yüzü: Diyarbakır’a mübah Paris’e değil! TERÖRÜN YÜZÜ: DİYARBAKIR'A MÜBAH PARİS'E DEĞİL!
HDP’den Fransa’daki terör eylemlerine destek HDP'DEN FRANSA'DAKİ TERÖR EYLEMLERİNE DESTEK
Terör örgütü PKK’lılar Paris’i yaktı yıktı! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'LILAR PARİS'İ YAKTI YIKTI!
PKK yanlıları Paris’i savaş alanına çevirdi PKK YANLILARI PARİS'İ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA