PKK'lıların Paris'teki gösterileri! Hızlarını alamayıp kendi araçlarını da yaktılar
Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Terör örgütü yanlısı saldırganlar, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verirken, hızlarını alamayıp kendi araçlarını da parçaladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK destekçileri, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokaklara indi.
Sloganlar atarak yürüyüş yapan PKK destekçilerine polisin müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı.
PKK DESTEKÇİLERİ ARAÇLARA VE ÇEVREYE ZARAR VERDİ
Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti.
OTOMOBİLLERİ ATEŞE VERDİLER
Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Paris sokaklarını savaş alanına çeviren PKK'lılara Fransız polisinin müdahalesi sürerken, ortaya yeni görüntüler çıktı.
HIZLARINI ALAMAYIP KENDİ ARAÇLARINA DA ZARAR VERDİLER
Sosyal medyaya paylaşılan görüntülerde sokakları savaş alanına çeviren terör yanlılarının hızını alamayıp kendi araçlarına da zarar verdiği görüldü.
Arabasının yanına gelen terör yanlısı "Onlar bizim arabamız. Siz ne yapıyorsunuz? O benim arabam." diyerek diğer eylemcilere tepki gösterdi.
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