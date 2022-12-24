İşte teröristlerin gerçek yüzü: Terör eylemleri Diyarbakır'da olunca mübah Paris'te olunca değil
Fransa'nın başkenti Paris'te ırkçı bir Fransız tarafından düzenlenen saldırıda PKK'lı 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay sonrasında terör örgütünün sempatizanları Paris sokaklarını yakıp yıktı, olaylarda 31 Fransız polisi yaralandı. Terör örgütünün sözde STK'larından birinin genel sekreteri olan Metin Pirani, teröristlerin eylemlerinin Diyarbakır'da değil de Paris'te olmasına tepki gösterdi. "Fransız halkının bu görüntüleri görmek istemediğini söyleyen terör sevici Pirani, "Burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Buna hakkınız yok. Kendi kafamıza sıkıyoruz" dedi.
Dün Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.
Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.
Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.
Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.
İŞTE TERÖRİSTLERİN GERÇEK YÜZÜ: TERÖR EYLEMLERİ DİYARBAKIR'DA OLUNCA MÜBAH PARİS'TE OLUNCA DEĞİL
Terör örgütünün sözde STK'larından birinin genel sekreteri olan Metin Pirani, teröristlerin eylemlerinin Diyarbakır'da değil de Paris'te olmasına tepki gösterdi. "Fransız halkının bu görüntüleri görmek istemediğini söyleyen terör sevici Pirani, "Burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Buna hakkınız yok. Kendi kafamıza sıkıyoruz" dedi.
"KENDİ KAFAMIZA SIKIYORUZ" İTİRAFI
Pirani paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dünden beri kendimizi yedik bitirdik şiddet ve çatışmadan uzak durun diye. Avrupalılar bu görüntüleri görmek istemiyor. Burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Fransız halkı ve Polisi bu görüntüleri görmek istemiyor. Buna hakkınız yok Yapmayın yahu"
Pirani, teröristlerin kendi ayağına sıktığını söyleyen bir kullanıcıya verdiği yanıtta ise, "Bu kendi kafasına sıkmaktır" ifadelerini kullandı.
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