İşte teröristlerin gerçek yüzü: Terör eylemleri Diyarbakır’da olunca mübah Paris’te olunca değil

"KENDİ KAFAMIZA SIKIYORUZ" İTİRAFI

Pirani paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünden beri kendimizi yedik bitirdik şiddet ve çatışmadan uzak durun diye. Avrupalılar bu görüntüleri görmek istemiyor. Burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Fransız halkı ve Polisi bu görüntüleri görmek istemiyor. Buna hakkınız yok Yapmayın yahu"

Pirani, teröristlerin kendi ayağına sıktığını söyleyen bir kullanıcıya verdiği yanıtta ise, "Bu kendi kafasına sıkmaktır" ifadelerini kullandı.