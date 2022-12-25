Paris’i yangın yerine çeviren PKK yandaşları Londra’yı da karıştırdı! Hedefte Türkiye var

Fransız basınında "William M." olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.