Paris'i yangın yerine çeviren PKK yandaşları Londra'yı da karıştırdı! Hedefte Türkiye var
Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokakları savaş alanına çeviren terör örgütü PKK sempatizanları bu kez de Londra'da eyleme geçti. PKK yandaşları ile polis arasında arbede yaşanırken terör destekçilerinin hedefinde Londra'daki Türkiye Büyükelçiliği de vardı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bölgedeki gerginlik sürüyor.
Terör örgütü sempatizanları daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti, göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı.
Bunun üzerine terör örgütü PKK destekçileriyle polis arasında arbede yaşandı.
Ayrıca Fransız basınındaki haberlere göre, terör örgütü PKK yanlıları, Paris'te dün 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto etmek için Marsilya'da da yürüyüş yaptı.
Terör örgütü PKK destekçisi grup, valilik binasına yaklaştığında polise farklı cisimler atmaya başladı.
Çıkan şiddet olaylarında 4 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir polis karakolu taşlandı, 2 polis arabası, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi, bir posta bayisi tahrip edildi.
Republique Meydanı'nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan terör örgütü PKK yandaşları polisle karşı karşıya geldi. Gerilimin tırmandığı o anlarda sokakları ateşe vererek çok sayıda dükkanın camlarını kıran terör örgütü PKK yandaşları araçları da devirerek yaktı.
Polis, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Fransız haber kanalı BFMTV'ye konuşan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Cumhuriyet Meydan'ında toplanan PKK destekçilerinin şiddete başvurduğunu, olaylar sırasında 31 emniyet mensubu ve bir göstericinin yaralandığını bildirdi.
Nunez, şiddet olayları sırasında çok sayıda aracın ve 15 vitrinin tahrip edildiğini, bölgeye yanan eşyaları söndürmek üzere itfaiyecilerin geldiğini aktardı.
Şiddet olayları nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.
Olay, 3 kişinin ölümü nedeniyle yaşandı. Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi de yaralanmıştı.
Fransız basınında "William M." olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.
Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.
Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.
Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.
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