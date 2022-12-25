Paris Savcılığı’ndan 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı saldırı hakkında açıklama! Daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Gözaltı kararı dün kaldırılan ve sağlık sebebi gerekçe gösterilerek psikiyatri kliniğine sevk edilen saldırgan, kendini "depresif ve intihara yatkın" biri olarak tanımladı ve 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası "göçmenleri ve yabancıları öldürme arzusunda" olduğunu belirtti.