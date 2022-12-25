Paris Savcılığı'ndan 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı saldırı hakkında açıklama! Daha önce göçmen merkezine de saldırmış
Paris Savcılığı, 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkında açıklama yaptı. Gözaltındaki zanlının daha göçmen merkezine de saldırdığı belirtilirken, yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğu açıklandı.
Fransız basının Paris Savcılık Ofisinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, 69 yaşındaki Fransız saldırgan gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf etti.
Gözaltı kararı dün kaldırılan ve sağlık sebebi gerekçe gösterilerek psikiyatri kliniğine sevk edilen saldırgan, kendini "depresif ve intihara yatkın" biri olarak tanımladı ve 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası "göçmenleri ve yabancıları öldürme arzusunda" olduğunu belirtti.
ÖNCE GÖÇMENLERİN OTURDUĞU BANLİYÖYÜ HEDEF ALDI, SONRA PARİS'İN 10. BÖLGESİNE YÖNELDİ
Saldırgan gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin silahının şarjörünün doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söyledi.
Daha sonra Paris'in 10. Bölgesine yürüyerek gittiğini, orada bir kültür merkezi bulunduğunu bildiğini belirten saldırgan, tüm göçmenlere kızgın olduğunu ifade etti.
Fransız saldırgan, tek pişmanlığının intihar edememek olduğunu dile getirerek eğer bir gün intihar ederse "düşmanlarını" da öldürmeyi düşündüğünü, düşmandan kastının ise "Avrupalı olmayan tüm yabancılar" olduğunu söyledi.
SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ
Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının 23 Aralık'ta etraftakilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.
Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve buradan bu ay çıktığı açıklanmıştı.
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