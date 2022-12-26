İngiltere’deki gıda krizi sosyal medyaya yansıdı! Çürümüş etleri taze diye sattılar

Taze veya yeni dondurulmuş hindi aldıklarını düşünen İngilizler ise Noel yemeklerini yapmak için ürünü açtıklarında hayatlarının şoklarını yaşadı. Hindilerin sarardığı ve morarmış olduğu görülürken, etlerden gelen koku ise inanılmazdı.