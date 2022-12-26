İngiltere'deki gıda krizi sosyal medyaya yansıdı! Çürümüş etleri taze diye sattılar
İngiltere'de enerji krizinin ardından başlayan gıda krizi giderek büyüyor. Tedarik sorunlarının yaşandığı İngiltere'de vatandaşlar gelinen son noktayı gözler önüne serdi. İngiltere'deki çoğu zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünler taze diye satılıyor.
İngiltere aylardır bitmek bilmeyen bir gıda krizinin pençesinde. Geçtiğimiz haftalarda ülkede Rusya Ukrayna savaşının yarattığı tedarik krizi, kuş gribi vakalarındaki artışla çok daha büyük boyutlara ulaşmıştı. Tedarik sorunları nedeniyle temel gıdalara erişim sorunun yaşandığı ülkede "yumurta kıtlığı" başlamıştı.
Artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde yumurtaya erişimde büyük zorluk yaşanırken, kuş gribi tehlikesi de son darbeyi vurmuştu. Ülkede genelinde milyonlarca kümes hayvanı, kuş gribi tehlikesi nedeniyle itlaf edilmişti.
Telef olan milyonlarca kümes hayvanının yarattığı krizin bir diğer yüzü ise Noel kutlamalarında ortaya çıktı. Geleneksel olarak hindinin tüketildiği Noel kutlamalarında İngiliz vatandaşlar, ürünlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Çoğu zincir marketin, hindi stoklarının tükenmesi nedeniyle dondurulmuş ürünleri yeniymiş gibi etiketleyerek raflara sürdüğü anlaşıldı. Derin dondurucularda aylar boyu bekletilen ürünler, zincir marketler tarafından çözüldükten sonra son kullanma tarihi ileri atılarak satışa çıktı.
Taze veya yeni dondurulmuş hindi aldıklarını düşünen İngilizler ise Noel yemeklerini yapmak için ürünü açtıklarında hayatlarının şoklarını yaşadı. Hindilerin sarardığı ve morarmış olduğu görülürken, etlerden gelen koku ise inanılmazdı.
Bazı vatandaşlar, soğuk olduğu için koku alamadıkları ürünü fırına vermelerinin ardından mide bulandıran bir durumla karşılaştı: Isıyı gören hindilerden çürümüş et kokusu geliyordu.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda durumun ciddiyeti anlaşıldı. Bekletilmiş ürünlerdeki renk değişimlerine rağmen kurallara uygunmuşçasına satılan hindiler, İngilizleri isyan ettirdi. Çok sayıda kişi, Noel yemeklerinin mahvolduğunu ve bayram kutlamalarında aç kaldıklarını söyledi.
Ülkedeki zincir marketlerin bozulmuş hindi satmış olmasıysa, gıda krizinin bir parçası olarak değerlendirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Yeni ehliyet için gerekli belgeler...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B'li personel...
- AUZEF FİNAL SINAV SONUÇ TARİHİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Mezun Olma Şartları Neler?
- Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar
- Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?
- SGK'dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!
- EYT'LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
- İşçi, Memur, Bağ-Kur'lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı
- Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne? Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar!
- Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...
- 26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?
- Yıl bitmeden başvurun! Devletten 1.500 TL PARA YARDIM! PTT'den başvurana NAKİT verilecek! e-Devlet giriş ekranı!